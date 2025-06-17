الأنبا بيجول يهنئ الأنبا ويصا باليوبيل الذهبي لسيامته أسقفا

قام، اليوم الثلاثاء ، نيافة الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر بجبل قسقام، بزيارة مقر مطرانية البلينا، لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا ويصا، مطران البلينا، بمناسبة اليوبيل الذهبي لسيامته أسقفًا.

وكان أقيم ضمن صلوات عشية أمس، طقس تجليس نيافة الأنبا باخوميوس أسقف ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي بمحافظة البحيرة، على كرسيه بكاتدرائية القديس مكاريوس السكندري بالدير ذاته.

شارك في الصلوات عدد من الآباء المطارنة والأساقفة، حيث قرأوا تقليد الأسقفية.

وألقيت عدة كلمات وأختتمت بكلمة محبة وشكر من نيافة الأنبا باخوميوس للجميع.