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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بندور عن الكنز.. اعترافات مثيرة للمنقبين على الأثار بباب الشعرية

التنقيب عن الأثار
التنقيب عن الأثار

قررت نيابة باب الشعرية الجزئية، حبس 9 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بباب الشعرية.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

واعترف المتهمين أمام رجال التحقيق بتفاصيل تنقيبهم عن الآثار من أجل البحث الكنز والسعي وراء الثراء السريع بعيدا عن أعين الحكومة والشرطة.

وكان قد نجح رجال الأمن بالقاهرة في ضبط 9 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الأثار داخل عقار بباب الشعرية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عدد 9 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل "شقة بالطابق الأرضى مُستأجرة لأحدهم" بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.

علي الفور وجّه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة باستهداف العقار حيث تمكنت القوات من ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعُثر داخل الشقة على حفرة بعمق ٧ أمتار وكذا أدوات التنقيب.

بمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط ، اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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