29 ديسمبر.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن التنمية المستدامة

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف إلى لتنمية القدرات و المهارات، ويتم ذلك بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .

وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج التدريبية الخاصة بشهر ديسمبر عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

ومن الدورات التدريبية التي يقدمها المركز لاعضاء هيئة التدريس و العاملين بالجامعة يطلق يوم ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ دورة تدريبة كيفية التخطيط للتنمية المستدامة.

ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.