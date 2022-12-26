القوى العاملة في يوم ..طرح 100فرصة عمل بشركة سويسرية .. ووفد عمالي من أوزباكستان :نمتلك أكبر منجم لإنتاج الذهب والفضة

قوي عاملة أسيوط تنظم ندوة توعوية بأحد المصانع عن السلامة وتأمين بيئة العمل

توفير 100 فرصة عمل بشركة سويسرية



أنجزت القوى العاملة مؤخرا العديد من اللقاءات على مستوي الجمهورية ، ونفرد عبر السطور القادمة أبرز ما دار من أخبار مهمة في ذلك الملف خلال الساعات الماضية .

يزور وفد عمالي من جمهورية أوزباكستان برئاسة مامجونا خاليروفا رئيس المجلس التنفيذي لنقابة العاملين بالصناعات الدوائية والكيماوية، القاهرة في الوقت الحالي؛ وذلك بدعوة من المهندس عماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات؛ والأمين العام للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات.

وقال “حمدي” إنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع الوفد الأوزبكي، تم خلالها بحث التعاون المشترك؛ بهدف إقامة علاقات واتفاقيات ثنائية بين المنظمتين تهدف الي تنمية المهارات الفنية والنقابية.



وتفقد الوفد الاوزبكي خلال زيارته للقاهرة عددًا من المنشات الصناعية للتعرف علي سير العمل بها.

وضم الوفد كلا من: عبدوليف نصير ؛ وأورتكوفيش سوخبيوق؛ وناظيرا توحيفا ماما نازا؛ وموخاميدوفيش عبد ليف.

وفي سياق آخر عقد محمد سماره رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر اجتماعا مع الوفد الاوزبكي؛ تم خلالها التعرف علي أنشطة العمل المتشابهة في مجال استخراج وصناعة الخامات المنجمية التي تتمتع بها كل من مصر و اوزباكستان؛ وذلك .بحضور ناجح جمعة الأمين العام؛ وأشرف شحاته أمين الصندوق؛ وأحمد عبدون نائب رئيس النقابة ؛ وأشرف عبد المنعم مساعد أمين الصندوق .

وأكد "سماره " أهمية التنسيق بين النقابيين وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، مشيرا إلى أن البلدين تتميز بتوفر الثروات المعدنية الواعدة موجها الدعوة للوفد لزيارة مصر قريبا وإبرام اتفاقية مشتركة .

وفي مستهل كلمتها، بدأت مامجونا خاليروفا رئيسة الوفد، حديثها بتحية السلام عليكم باللغة العربية ؛ وأشادت بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين وأن بلدنا بها كثير من العلماء العظماء من بينهم بن سينا والإمام البخاري وهي تشهد الان العديد من أنشطة التنمية الشاملة على غرار ما تشهده مصر الان من نهضة حضارية واسعة .

وقالت: نحن نمتلك أكبر منجم لإنتاج الذهب والفضة، ولدينا شركتين كبريين لاستخراج وصناعة المعادن، يعمل بهما نحو 120 ألف عامل وتمثل جمهورية أوزبكستان رابع دولة لإنتاج الخامات التي تغطي السوق المحلية والسوق الخارجية .

ندوة عن السلامة وتأمين بيئة العمل

على جانب أخر نظمت مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط، ندوة توعوية للعاملين بـ "شركة أسمنت أسيوط"، وذلك في ضوء خطة وزارة القوي العاملة متمثلة في إدارة السلامة والصحة المهنية.

وقال علي سيد مصطفي مدير المديرية، إن الندوة تأتي في إطار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فيما بين العاملين، مؤكدا أهمية تعيين جهازاً للسلامة والصحة المهنية قبل البدء في إنشاء أي مشروع لما له من دور إستشاري في التصميمات واختيار المعدات والماكينات ذات المواصفات المناسبة لطبيعة ونوع العمل لتقليل الحوادث والإصابات علاوة على المحافظة على سلامة وأرواح العاملين، وكذلك سلامة المنشأة ومعداتها بما ينعكس إيجاباً على زيادة الإنتاج والمحافظة على رأس المال.