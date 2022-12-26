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رئيس التحرير
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أخبار البلد

الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تعقد يومًا تدريبيًا لسكرتيري عموم المحافظات

صدى البلد

 نظمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الذراع التدريبي لهيئة الرقابة الإدارية، في إطار جهودها المتواصلة لتأهيل الكفاءات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، يومًا تدريبيًا لسكرتيري عموم المحافظات؛ للتعريف بمنظومة ميكنة وتطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي المتسارع وينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

 


واستهدف اليوم التدريبي -الذي جرت فعالياته بمقر الأكاديمية، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- إطلاع سكرتيري عموم المحافظات على منظومة ميكنة وتطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات، والتي لا تتوقف أهميتها عند حد تسهيل معاملات المواطنين بدواوين عموم المحافظات والأحياء ومراكز المدن، بل تساعد أيضا في استخراج تقارير دورية تتيح بيانات ومعلومات دقيقة لمتخذي القرار لمتابعة سير العمل بتلك الإدارات.

 


ويعد اليوم التدريبي حلقة جديدة في إطار نشاط الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وتأكيدا لدورها في مسار رفع كفاءة الجهاز الإداري في كل قطاعات التعامل مع المواطنين بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، ومن أجل تقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، تحقيقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الرقابة الإدارية

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