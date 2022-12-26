نيللي كريم تحتفل بأجواء الكريسماس داخل المنزل | شاهد

نشرت الفنانة نيللي كريم، صوراً جديدة لها في احدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت نيللي من منزلها، تحتفل بأجواء الكريسماس مع شجرة عيد الميلاد وبابا نويل.

ويذكر أنه قد اثارت الفنانة نيللي كريم جدلا على السوشيال ميديا بعد اختفاء زوجها فى ظروف غامضة وغلق حسابه الرسمى على انستجرام وهو ما توقعه البعض بوجود خلافات بينهم او الانفصال.



اختفاء زوج نيللي كريم.. حالة كبيرة من الجدل أثيرت خلال الساعات الماضية، بعد اختفاء - هشام عاشور - زوج الفنانة نيللي كريم عبر تطبيق انستجرام، وذلك بعد مرور أول عام على زفافهما.