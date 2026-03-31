العيد القومي | محافظ الجيزة يتفقد مشروع محطة مياه الشرب بالشوبك الغربي .. صور

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بتفقد مشروع محطة مياه الشرب بقرية الشوبك الغربي بمركز ومدينة البدرشين وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على نسب الإنجاز، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، واستكمال جهود الدولة في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية.

واستمع المحافظ خلال جولته إلى شرح تفصيلي حول مكونات المحطة والتي تُعد من المشروعات المتعثرة سابقًا وتندرج ضمن المشروع القومي لتغذية 240 قرية محرومة على مستوى الجمهورية وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 3400 متر مكعب يوميًا لخدمة عدد من القرى والعزب الأكثر احتياجًا، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 95% من الاعمال المدنية ومن المقرر دخولها الخدمة بنهاية شهر يونيو المقبل.

وشدد الأنصاري على ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمحطة تمهيدًا لدخولها الخدمة في أقرب وقت ممكنزلما تمثله من إضافة قوية لمنظومة مياه الشرب بالمحافظة حيث ستوفر مياه شرب نقية وآمنة لعدد كبير من القرى، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى المعيشة للمواطنين.

كما وجه المحافظ بسرعة استكمال أعمال توصيل الشبكات والواصلات المنزلية وإجراء الاختبارات اللازمة بالتوازي مع الأعمال المتبقية بالمحطة لضمان التشغيل الفعلي وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين في الريف المصري.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم التنسيق بين الجهاز التنفيذي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتعظيم الاستفادة من المحطة، وضمان وصول الخدمة لأكبر عدد من القرى المحرومة.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي، وهند عبد الحليم نائبي المحافظ، و محمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وزينهم إدريس رئيس مركز ومدينة البدرشين إلى جانب السادة عصام هلال عفيفي، ونادر الخبيري، بكر ابو غريب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومسئولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء .