ضبط 11 طن ملح وأسمدة مجهولة المصدر بكفر الشيخ .. صور

تمكّنت حملة تموينية بكفر الشيخ بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، من ضبط 11 طنًا من ملح الطعام الخشن والأسمدة مجهولة المصدر.

جاء ذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية، وفي إطار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف متابعة موقف الأسواق والأسعار، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقاً للصالح العام.

وبناءً عليه، تشكلت حملات تموينية مكبرة بدائرة المحافظة للرقابة على الأسواق والمحلات العامة، وذلك تحت إشراف المحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمحاسب رجب نايل، مدير فرع جهاز حماية المستهلك، والدكتور إيهاب عباس، مدير إدارة تموين الرياض.

وضمت عضوية الحملة كلاً من إبراهيم حسن، رئيس الرقابة بالإدارة، ومحمد مرعي، القائم بأعمال الرقابة، بالإضافة إلى الدكتور محمد البدراوي والدكتور عبداللطيف غلوش، أعضاء جهاز حماية المستهلك.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 5 أطنان من سماد "اليوريا" الكيماوي، بإجمالي 100 شيكارة مجهولة المصدر، فضلاً عن ضبط 6 أطنان من ملح الطعام الخشن، بإجمالي 120 شيكارة، تبين عدم وجود فواتير تدل على مصدرها.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.