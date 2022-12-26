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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبوشقة: قانون مصر الرقمية خطوة نحو الجمهورية الجديدة

المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة

أكد المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، أن موافقة مجلس الشيوخ علي إنشاء صندوق مصر الرقمية هو خطوة جيدة ولازمة نحو الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس السيسي والتي تحتم علينا جميعاً ، ان يكون محو الاميه الرقميه هدف أساسي لمواكبة التطوير والتحديث في كافة المجالات، ولموامبة المستحدثات علي المستوى العالمي .

وأضاف ابوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الجلسه العامه اليوم ، أن الرئيس السيسي اراد ان يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة باعتماد استراتيجيه متطوره من خلال حتمية تعميم التحول الرقمي ، في كل مرافق الدولة ، لنكون أمام دولة قويه ، لديها بنية تحتيه قويه ، وعقول قادرة علي مواجهة التحديات ، وتعزيز الثقة بين بين الحكومه والمواطن ،وتوفير الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.

ولفت ابوشقة أن القانون يحقق دعم برامج التدريب ومحو الأمية الرقمية، ورعاية الباحثين وتمويل
المبتكرين في مجال التحول الرقمي ، وتمويل المشروعات المتعلقة بالتحول الرقمي واستدامة الخدمات الرقمية لكافة الجهات والقطاعات الخدمية في الدول.

وكل هذا يؤكد أن الرقميه باتت خيار حتميا لمواجهه التكنولوجيا الحديث وإعداد اجيال، وعقول مستنيره قادرة علي استكمال خطط الدولة في سبيل الجمهوريه الجديدة.

وثمن ابوشقة من خطوات الرئيس السيسي ، وجهودة المتواصلة لبناء الجمهوريه الجديدة ، وبناء دولة عصرية حديثة.

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