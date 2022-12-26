من أسماء الله الحسنى .. الرقيب| الأوقاف تفتتح الأسبوع الثقافي بعشر محافظات

نظمت وزارة الأوقاف، فعاليات الأسبوع الثقافي بعشر محافظات أمس الأحد، تحت عنوان: "من أسماء الله الحسنى .. الرقيب" بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

أسماء الله الحسنى .. الرقيب

وأكد العلماء أن اسم الله (الرقيب) من أسماء الله الحسنى، ويعني المطلع على ما أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، فالله (تبارك وتعالى) لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو سبحانه المطلع على خلقه، يعلم كل صغيرة وكبيرة في ملكه، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، قال تعالى: "أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ"، فمَنْ عَلِم أن الله (عز وجل) عليه رقيب، ومشاهِد له في كل حركةِ من حركاته، وأن من أسمائه سبحانه (الرقيب)، حصلت له المراقبة، وأخذ حذره من أن ينتهز الشيطان منه فرصة، فيهلكه علي غفلة فيلاحظ مكامنه ومنافذه، ويسد عليه طرقة ومجاريه.

في مديرية أوقاف الجيزة، أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحمد بحدائق الأهرام، حاضر فيه الدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، والشيخ محمد عبد العال الدومي إمام وخطيب ومدرس، وقدم له الدكتور/ أحمد أبو طالب مسئول الإرشاد الديني بالمديرية، والقارئ الشيخ عبد الرحمن أشرف قارئا، والمبتهل الشيخ ياسر شعبان مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحاج حسن، حاضر فيه د/ كامل محمد جاهين عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بأسوان، والشيخ سعيد عبد الستار نطري إمام وخطيب ومدرس ، وقدم له الشيخ/ محمود فخر الدين موسى مسؤول الإرشاد الديني بالمديرية، والقارئ الشيخ الشاذلي طلحة محمد قارئا ومبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الجوهرة بمدينة المنصورة، حاضر فيه أ.د/ أحمد عبدالعزيز المرشدي أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالمنصورة، و الدكتور محمد حسين مدير الدعوة، والقارئ الشيخ يحيي الباز قارئا، والمبتهل الشيخ عمرو جمعة مبتهلا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الفتح بالزقازيق، حاضر فيه د/ أحمد محمد علي بيومي عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقرين، و د/ عبد الله كامل عبد الحميد مدرس الدعوة والثقافة بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، والقارئ الشيخ حسن فتحي عبدالمنعم قارئًا، والمبتهل الشيخ رمضان محمد عبد الستار مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد البقلي، حاضر فيه د. حيدر مختار محمد أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية بكلية الآداب جامعة أسيوط، والشيخ محمد عبد اللطيف محمود مدير الدعوة والمراكز الثقافية بالمديرية، والقارئ الشيخ هاني فتحي محمود قارئًا ومبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العتيق بمدينة برج العرب بالإسكندرية، حاضر فيه د/ علي نوح شعبان خلف الله مدرس اللغويات بكلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور حسن عبد الله محمد مدير إدارة أوقاف برج العرب، والقارئ الشيخ عبد الرحيم عبد العظيم عبد الرحيم قارئًا، والمبتهل الشيخ حسن محمد حسن مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحسين، حاضر فيه د/ محمد المتولي فاضل وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببور سعيد، والشيخ جمال عواد مدير مديرية أوقاف بورسعيد، وقدم له الدكتور مسعد يوسف مدير الدعوة بالمديرية، والقارئ الشيخ محمود المنزلاوي قارئًا، والمبتهل الشيخ محمد أبو المعاطي مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عمر بن عبد العزيز، حاضر فيه د. مبروك عبد العظيم أحمد رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة بني سويف، والشيخ مصطفى كمال صبحي مسؤول الإرشاد الديني بالمديرية، وقدم له الشيخ صالح أبو القاسم صالح إمام وخطيب المسجد، والقارئ الشيخ فراج أحمد فراج قارئًا، والمبتهل الشيخ عبد الله بدران مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السلام بالقنطرة غرب، حاضر فيه د/ إبراهيم سليمان سويلم مدرس بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد المعبود مدير الدعوة بالمديرية، وقدم له الشيخ حامد إبراهيم، والقارئ الشيخ شريف خلف قارئًا، والمبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد مبتهلًا، بحضور الشيخ مجدي عاشور مدير إدارة أوقاف القنطرة غرب، وجمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد آل الشامي، حاضر فيه د/ سيف رجب قزامل أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بطنطا، والشيخ خالد خضر مدير مديرية أوقاف الغربية، والقارئ الشيخ محمد خلف الله قارئًا، والمبتهل الشيخ محمد جاد مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.