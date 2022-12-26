عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مطالب برلمانية بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن تردي حالة شركة القاهرة للعبارات

النائبة نشوى الشريف
النائبة نشوى الشريف

أعلنت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدمها إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، بطلب لتشكيل لجنة تقصي حقائق من المجلس للوقوف على حقيقة تردي حالة شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري وهى شركة تابعة لوزارة النقل وتملكها هيئة الموانئ المصرية.

وأوضحت” الشريف” فى الطلب المقدم منها، ان  “أرباح الشركة خلال عام ٢٠١٧ بلغت ٥٠ مليون جنيه، ثم تراجع في ٢٠١٨ إلى 25 مليون جنيه، ثم إلى ٢١ مليون جنيه في ٢٠٢٠.

وتابعت ، أن مجلس إدارة الشركة ناقش في اجتماعه الأخير موضوع تصفية الشركة بناء على طلب رئيس الشركة وتم رفض التصفية.

وأضافت أن “ الشركة تمتلك عبارتين (القاهرة والرياض) لنقل الركاب، ورأسمالها ٤٨ مليون جنيه ومنذ عدة شهور، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع رأسمال الشركة وشراء عدد (۲) مركب ناقلة بضائع كبيرة، وتأجير واحدة صالحة مثلهما، وضخ مبلغ حوالى مليار جنيه في رأسمال الشركة، وبالفعل تم مخاطبة رئيس الشركة عن طريق وزير النقل بكل ذلك، إلا أن الأمور تسير في اتجاه غريب”.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب وزارة النقل تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين نشوى الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش في وعيها| وصلة رقص هستيرية لشيرين عبد الوهاب بأحد الملاهي الليلية

تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. خسر 640 جنيهًا وعيار 21 الآن مفاجأة

سقوط الدولار الأسود.. تراجع 12 جنيهًا ومفاجأة في السعر الرسمي الآن بالبنوك

تعاملات دون حق.. البنك المركزي: سحب 55 مليون دولار في يوم واحد

هنوفر الدولار.. والزواج بإذن لجنة والطلاق بالتوثيق.. 10 بشاير من الرئيس وموعد تنفيذها

قرار عاجل من الخطيب عقب تراجع نتائج الأهلي في الدوري

السيسي: عقد الزواج سيكون بإذن لجنة يرأسها قاض ومستشار من الصحة لطمأنة الوالدين

سقوط عريس المحلة في قبضة أمن الغربية والنيابة تحقق

ترشيحاتنا

عرض إنجليزي يهدد بقاء رمضان صبحي في بيراميدز

رمضان صبحي يتلقى عرضا من الدوري الإنجليزي| تفاصيل

كولر يُعيد هذا اللاعب إلى قائمة الأهلي في مواجهة سيراميكا

بسبب أمريكا.. اعتراف صادم بانتهاء وجود أوكرانيا كدولة مستقلة

قرار عاجل من الأهلي تجاه اللاعبين بعد التعادل مع سموحة

حكم تهنئة المسيحيين في أعيادهم.. دار الإفتاء ترد على المتشددين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرحلة الطفولة وارتباطه بوالده.. أسرار علاقة حماقي مع محمد منير

شهيدة الخير.. سهير الأنصاري سافرت لتجهيز عروس يتيمة فعثروا عليها جثة|ما القصة؟

آخرها بـ ملهى ليلي |صور صادمة لـ شيرين في 2022 .. شاهد

بشرى سارة.. علاج لخشونة الركبة والمفاصل بشكل نهائي

فيديو

هل كانت في وعيها.. شيرين ترقص لـ حسام حبيب داخل ملهى ليلي "فيديوجراف"

رسائل مهمة من السيسي للمواطنين حول الأسعار والدولار وقناة السويس.. تفاصيل

سعر الذهب والدولار اليوم وحالة ترقب في الأسواق.. فيديو

أمطار رعدية.. موجة طقس سييء تضرب المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ