مطالب برلمانية بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن تردي حالة شركة القاهرة للعبارات

أعلنت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدمها إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، بطلب لتشكيل لجنة تقصي حقائق من المجلس للوقوف على حقيقة تردي حالة شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري وهى شركة تابعة لوزارة النقل وتملكها هيئة الموانئ المصرية.

وأوضحت” الشريف” فى الطلب المقدم منها، ان “أرباح الشركة خلال عام ٢٠١٧ بلغت ٥٠ مليون جنيه، ثم تراجع في ٢٠١٨ إلى 25 مليون جنيه، ثم إلى ٢١ مليون جنيه في ٢٠٢٠.

وتابعت ، أن مجلس إدارة الشركة ناقش في اجتماعه الأخير موضوع تصفية الشركة بناء على طلب رئيس الشركة وتم رفض التصفية.

وأضافت أن “ الشركة تمتلك عبارتين (القاهرة والرياض) لنقل الركاب، ورأسمالها ٤٨ مليون جنيه ومنذ عدة شهور، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع رأسمال الشركة وشراء عدد (۲) مركب ناقلة بضائع كبيرة، وتأجير واحدة صالحة مثلهما، وضخ مبلغ حوالى مليار جنيه في رأسمال الشركة، وبالفعل تم مخاطبة رئيس الشركة عن طريق وزير النقل بكل ذلك، إلا أن الأمور تسير في اتجاه غريب”.