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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيللي كريم تكشف عن كواليس مسلسل «ليه لأ 3».. صور

صدى البلد

نشرت الفنانة نيللى كريم مجموعة من الصور الجديدة من كواليس مسلسل "ليه لأ 3 “ عبر حسابها بتطبيق انستجرام.

وظهرت نيللى كريم برفقة السينارست مريم نعوم والفنان أحمد طارق ومجموعة من طاقم العمل.


وتجسد نيللى كريم  خلال الأحداث شخصية امرأة مطلقة تدعى "شيرى" لديها ابن يجسد دوره معتز هشام، فيما يظهر الفنان صلاح عبد الله بشخصية والدها.

يذكر أن الموسم الأول من "ليه لأ" قامت ببطولته الفنانة أمينة خليل وشاركها في البطولة هالة صدقي، شيرين رضا، محسن محيي الدين، ومحمد شرنوبي، هانى عادل، عمر السعيد، ناردين فرج، مريم الخشت وإخراج مريم أبو عوف، أما الموسم الثانى فقامت ببطولته منة شلبي، وشاركها البطولة أحمد حاتم، مراد مكرم، دنيا ماهر و سارة عبدالرحمن، ومن تأليف مريم ناعوم، وإخراج مريم أبو عوف.

مسلسل روز وليلى

وتنتظر نيللى كريم عرض مسلسل "روز وليلى" المكون من 10 حلقات والذى يجمعها بالنجمة يسرا للمرة الأولى في بطولة مشتركة من تأليف السيناريست البريطاني كريس كول وإخراج المخرج السينمائي والتليفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد، يشارك في بطولته أحمد وفيق، تيام قمر وهشام عاشور وأمل رزق وعدد من ضيوف الشرف منهم رزان مغربى.

يشار إلى أن نيللى كريم تستعد لخوض السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "عملة نادرة" الذى تخوض به تجربة الدراما الصعيدية للمرة الأولى، ويشارك في بطولته كلا من جمال سليمان، فردوس عبد الحميد، كمال أبو رية، بالإضافة إلى عدد من الفنانين سيتم الإعلان عنهم تباعاً، والمسلسل من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج العدل جروب.

الفنانة نيللي كريم نيللي كريم الفنان صلاح عبد الله مريم نعوم الفنان أحمد طارق

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