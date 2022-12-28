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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستعدون للمواجهة.. رسالة تحذيرية من ملك الأردن لحكومة نتنياهو

ملك الأردن
ملك الأردن

حذّر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، من إقدام الحكومة الإسرائيلية الجديدة على تغيير الوضع القائم في مدينة القدس المحتلة وانتهاك سلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، مشددا على أن الأردن "مستعدة للمواجهة" إذا ما أرادت الحكومة الإسرائيلية الجديدة ذلك.

جاء ذلك في مقابلة أجراها العاهل الأردن مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية أذيعت مساء اليوم، الأربعاء، حذّر خلالها من اندلاع انتفاضة ثالثة معتبرا أنها "ستؤدي إلى انهيار كامل للقانون والنظام، الأمر الذي لن يستفيد منه الإسرائيليون والفلسطينيون" على حد سواء.

وعن الحكومة الإسرائيلية القادمة بقيادة بنيامين نتنياهو، بالشراكة مع اليمين الفاشي، قال العاهل الأردني إن "الشعب الإسرائيلي لديه الحق في اختيار من يريد أن يقوده"، وأضاف "نحن جميعًا على استعداد للمضي قدمًا، وسنعمل مع أي شخص وكل شخص، طالما أنه يمكننا جمع الناس معًا . 

وأضاف: "إذا أراد الناس الدخول في مواجهة معنا، فنحن مستعدون تمامًا.. أحب دائمًا أن أصدق أنه دعونا ننظر إلى نصف الكوب الممتلئ، لكن لدينا خطوط حمراء معينة وإذا أراد الناس تجاوز تلك الخطوط الحمراء سوف نتعامل مع ذلك". وتابع "لكن علي أن أصدق أن هناك الكثير من الناس في إسرائيل قلقون بقدر ما نحن كذلك".

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