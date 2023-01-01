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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد قليل.. النطق بالحكم على مرتكب واقعة الريف الأوروبي

أرشيفية
أرشيفية

بعد قليل، تنطق محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في الكيلو 10,5، بالحكم على مرتكب مذبحة الريف الأوروبي، بعد إحالة أوراقه إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك لاتهامه بقتل 5 أشخاص ذبحًا داخل مزرعة بمنطقة الشيخ زايد.

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد المسلمي وعمرو وحيد محمود، وسكرتاريةوجيه أديب.

 

قرية الريف الأوروبي

كانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهم بإزهاق أرواح خمسة هم مزارع وابنتاه وحفيداه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بعدَ ضبطه واستجوابه وإقراره بارتكاب الواقعة، والاستماع لأقوال سبعة شهود، وإجراء المناظرة و المعاينات اللازمة.

وتلقت النيابة العامة إخطارًا في السادس والعشرين من شهر مايو بالعثور على جثامين المجني عليهم الخمسة بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد، بالتزامن مع ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من أنباء حول الواقعة،فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.

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واستهلتها بالانتقال للمزرعة مسرح الواقعة لمعاينتها وإثبات ما بها من آثار، فتبينت تواجد الجثامين بعقار داخل المزرعةوبين المزروعات، وأن إصاباتهم قد تعددت ما بين ذَبحيَّة وطَعنيَّة وقَطعيَّة، كما عثرت النيابة العامة على آثار دماء كثيرةمتفرقة بمسرح الواقعة، وضبطت سكينًا به آثار دماء.

وكلفت النيابة العامة خبيرَ الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع كافَّة الآثار المعثور عليها لفحصها، كما كلفت أحدَالأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية على جثامين المجني عليهم لبيان سبب وكيفية حدوث وفاتهم.

مذبحة الريف الأوروبي الريف الأوروبي محكمة جنايات الجيزة

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