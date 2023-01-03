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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة العصابة الدولية للإتجار بالمخدرات .. اليوم

صدى البلد

تواصل محكمة جنايات شمال  القاهرة اليوم  محاكمة 18 متهمًا بجلب المواد المخدرة من الخارج بغرض ترويجها داخل البلاد، حيث تستكمل سماع مرافعة الدفاع .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سرور احمد سرور.

تفاصيل الدعوى 

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم  في شهر يونيو 2021 كونوا تشكيلا عصابيا، بإدارة المتهم الأول بغرض جلب المواد المخدرة من خارج البلاد والاتجار بها داخل البلاد.

وأفاد أمر الإحالة بأن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهر الهيروين والحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا «بندقية آلية» وفردي خرطوش وطلقات.

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