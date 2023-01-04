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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لذيذ ومفيد .. طريقة عمل رولات البيتزا للشيف سماح نعيم

طريقة عمل بيتزا رولات
طريقة عمل بيتزا رولات

تقدم الشيف سماح نعيم ، طريقة عمل رولات البيتزا بمذاق لا يقاوم ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.

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المقادير لعمل رولات البيتزا

للعجين

٤ كوب دقيق
٢ ملعقة كبيرة حليب بودرة
٤/١ كوب زيت زيتون
ملعقة كبيرة خميرة فورية 
١ ملعقة صغيرة ملح
٢/١ ملعقة صغيرة سكر
ماء دافىء للعجن

للحشوة

١ كوب سجق مقطع او الحشوة اللي تحبيها
١ كوب زيتون أسود شرحات
١ حبة فلفل اخضر حلو مفروم ناعم
١ كوب صلصلة بيتزا
ملح وفلفل وأعشاب إيطالية
جبنة شيدر وجبنة موزاريلا

طريقة عمل رولات البيتزا

1_اول شي عملت العجين وتركتها تخمر لمدة ساعة.
2_ وفردتها على شكل مستطيل ووزعت صلصة البيتزا والسجق والزيتون والفلفل والأجبان.
3_ولفيتها على شكل اسطوانة وقطعتها ووضعت الرولات متقاربة في طبق الفرن .
4_واضفت المزيد من الجبنة.
5_خبزتها في فرن حرارته ٢٠٠ لمدة ١٥ دقيقة. 

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