لذيذ ومفيد .. طريقة عمل رولات البيتزا للشيف سماح نعيم

تقدم الشيف سماح نعيم ، طريقة عمل رولات البيتزا بمذاق لا يقاوم ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.

المقادير لعمل رولات البيتزا

للعجين

٤ كوب دقيق

٢ ملعقة كبيرة حليب بودرة

٤/١ كوب زيت زيتون

ملعقة كبيرة خميرة فورية

١ ملعقة صغيرة ملح

٢/١ ملعقة صغيرة سكر

ماء دافىء للعجن

للحشوة

١ كوب سجق مقطع او الحشوة اللي تحبيها

١ كوب زيتون أسود شرحات

١ حبة فلفل اخضر حلو مفروم ناعم

١ كوب صلصلة بيتزا

ملح وفلفل وأعشاب إيطالية

جبنة شيدر وجبنة موزاريلا

طريقة عمل رولات البيتزا

1_اول شي عملت العجين وتركتها تخمر لمدة ساعة.

2_ وفردتها على شكل مستطيل ووزعت صلصة البيتزا والسجق والزيتون والفلفل والأجبان.

3_ولفيتها على شكل اسطوانة وقطعتها ووضعت الرولات متقاربة في طبق الفرن .

4_واضفت المزيد من الجبنة.

5_خبزتها في فرن حرارته ٢٠٠ لمدة ١٥ دقيقة.