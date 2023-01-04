لذيذ ومفيد .. طريقة عمل رولات البيتزا للشيف سماح نعيم

تقدم الشيف سماح نعيم ، طريقة عمل رولات البيتزا بمذاق لا يقاوم ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.
المقادير لعمل رولات البيتزا
للعجين
٤ كوب دقيق
٢ ملعقة كبيرة حليب بودرة
٤/١ كوب زيت زيتون
ملعقة كبيرة خميرة فورية
١ ملعقة صغيرة ملح
٢/١ ملعقة صغيرة سكر
ماء دافىء للعجن
للحشوة
١ كوب سجق مقطع او الحشوة اللي تحبيها
١ كوب زيتون أسود شرحات
١ حبة فلفل اخضر حلو مفروم ناعم
١ كوب صلصلة بيتزا
ملح وفلفل وأعشاب إيطالية
جبنة شيدر وجبنة موزاريلا
طريقة عمل رولات البيتزا
1_اول شي عملت العجين وتركتها تخمر لمدة ساعة.
2_ وفردتها على شكل مستطيل ووزعت صلصة البيتزا والسجق والزيتون والفلفل والأجبان.
3_ولفيتها على شكل اسطوانة وقطعتها ووضعت الرولات متقاربة في طبق الفرن .
4_واضفت المزيد من الجبنة.
5_خبزتها في فرن حرارته ٢٠٠ لمدة ١٥ دقيقة.