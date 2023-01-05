بعد قليل.. منة شلبي أمام محكمة الجنايات في اتهامها بإحراز مخدرات

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية أولى جلسات محاكمة الفنانة منة شلبي، في إتهامها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

القصة الكاملة لـ ضبط منة شلبي في قضية مخدرات

ورد للنيابة العامة محضر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشأن ما توصلت إليه التحريات في تلك الواقعة، ثبت به أن المتهمة أحرزت تلك المواد بقصد التعاطي، واستهلت النيابة العامة التحقيقات باستجواب المتهمة منة شلبي فيما هو منسوب إليها من اتهام بحيازتها وإحرازها مواد مخدرة بقصد التعاطي، فأنكرتها.

ثم أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الممثلة منة شلبي بعد استجوابها إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي عائدة من الخارج وبحوزتها مواد يُشتَبه في كونها مخدرات، وورود محضر التحريات حول الواقعة، وذلك إذا ما سددت ضمانًا ماليًا قدره خمسين ألف جنيه.

منة شلبي

واستكملت النيابة التحقيقات، حيث أقامت الدليلَ قِبَلها من شهادة خمسة شهود على الواقعة، وما توصلَّت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحلِّ ضبطها، فضلًا عمَّا أسفر عنه فحص المعمل الكيماويّ للمضبوطات المعثور عليها بحوزة منة شلبي، حيث أثبت فحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور على موادّ مخدِّرة بالحقائب، فأُلقي القبض على المتهمة، وضُبط ما بحوزتها من مخدِّرات، وشاهدت النيابة العامة بتسجيلات آلات المراقبة دخول المتهمة المنطقة الجمركية والعثور على المضبوطات داخل حقائبها، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أنَّ المضبوطات تحوي جوهريْنِ مخدريْنِ هما الحشيش والقِنَّب المدرجيْنِ بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

منة شلبي

اعترافات منة شلبي في قضية مطار القاهرة

وخلال تحقيقات القضية التي حملت رقم 19162 لسنة 2022 والمتهمة فيها الفنانة منة شلبي، بتعاطي المواد المخدرة بعد ضبطها أثناء عودتها من أمريكا بمطار القاهرة، أدلت المتهمة باعترافات تفصيلية حول واقعة مطار القاهرة.

وقالت الفنانة منة شلبي خلال تحقيقات القضية: "كنت راجعة من نيويورك، ولما وصلت مطار القاهرة وعديت على الجمارك كان معايا 3 شنط والدنيا كانت زحمة شوية، حطيت الشنط بتاعتي على السير عشان يتشاف فيها إيه، لقيت واحد من اللي واقفين في الجمارك يقولي معاكي فيب - سيجارة إلكترونية - قلت له أنا بدخن فيب، وفتحت الشنطة عشان أوريها له، لقيت واحد تاني جه وقالي إحنا هنفتح الشنط نشوفها قلت له إتفضل".

وتابعت منة شلبي خلال التحقيقات: "وبعدها فضلوا يقلبوا في الشنط وقعدوني في أوضة في الجمارك والشنط كانت معاهم، وبعد شوية لقيت ناس كتير وضباط مطلعين علبة ميك اب لونها أخضر بيقولي إن دي فيها ماريجوانا قولتله مفيش الكلام ده، مش صح وده ميك اب عادي، بعدين لقيته بيقولي معاكي كوكايين قولتله أنا مش بشرب الحاجات دي أصلا، وقالولي بعدها استني شوية وبقيت سامعة كلام منهم خارج الأوضة وبعد ساعتين لقيت تلاتة قالولي اطلبي المحامي بتاعك".

واستطردت: "سألتهم في إيه قالولي انتي معاكي ماريجوانا، وتتعرضي على النيابة العامة، في الوقت ده كنت لقيت أخبار نازلة إنى مقبوض عليا في المطار ومعايا مخدرات، وفضلت قاعدة في المطار لحد ما جيت هنا وعرضت على النيابة".

إحالة منة شلبي إلى محكمة الجنايات

وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة الفنانة منة شلبي للمحاكمة الجنائية؛ لمعاقبتها على ما أُسند إليها من إحرازها جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، وحدد المستشار محمد حسين عبد التواب، رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 5 يناير المقبل، لبدء محاكمة الممثلة منة شلبي، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة.