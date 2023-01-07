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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضحيتها وافد عربي.. كشف غموض جريمة قتل عمرها 35 عاما بالأردن|ما القصة؟

صدى البلد

تمكن العاملون في إدارة البحث الجنائي بالمملكة الأردنية من كشف ملابسات جريمة قتل وافد من جنسية عربية ظلت مجهولة لـ 35 عاماً.

وبحسب وسائل إعلام أردنية، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ أحد فرق التحقيق في إدارة البحث الجنائي والمُكلف بإعادة فتح ملفات القضايا المجهولة، تمكن من إنهاء التحقيق في إحدى تلك القضايا، والتي ارتُكبت في عام 1987 وبقيت مجهولة لغاية اليوم.

وفي تفاصيل القضية، فقد عُثر في عام 1987 على جثة شخص وافد من جنسية عربية مقتولا إثر إصابته بعيارين ناريين في مكان عمله كحارس لعمارة قيد الإنشاء شمال العاصمة، ولم يتم تحديد هوية القاتل في حينها، وبقيت القضية قيد التحقيق بالقضايا المجهولة.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فرق التحقيق في إدارة البحث الجنائي والمُشكلة لمتابعة ملفات القضايا المجهولة كافة، لا سيّما فيما يتعلق بقضايا القتل، أعادت فتح ملف هذه القضية وقامت بجهود متواصلة وجمع معلومات ودراسة ظروف القضية في حينه ليقودهم كل ذلك لمعلومات جديدة حصرت الاشتباه بشخص كان يعمل في ذات العمارة.

وأشار إلى انه جرى البحث عنه وأُلقي القبض عليه، وبالتوسع بالتحقيق معه اعترف بقيامه بارتكاب الجريمة وأنه قبل 35 عاماً كان يعمل في عمارة قيد الإنشاء، وأنّه ذهب ليلا من أجل سرقة معدات ومواد البناء، وأثناء قيامه بالسرقة استيقظ الحارس الوافد وحاول إيقافه، إلا أنه قام عندها بإطلاق عيارات نارية باتجاهه وأصابه وغادر المكان.

وأُحيلت القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى الذي قرر توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة القتل العمد.

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