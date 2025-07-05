موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير كرة القدم حول العالم، مساء اليوم السبت، إلى ملعب "ميتلايف" في مدينة نيويورك، حيث يستضيف القمة المرتقبة بين ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

ويُقام اللقاء اليوم السبت الموافق 5 يوليو 2025، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شبكة DAZN، المالكة الحصرية لحقوق بث منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وتحمل المواجهة طابعًا ثأريًا خاصًا، كونها إعادة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2024، الذي انتهى بتتويج ريال مدريد على حساب بوروسيا دورتموند، في ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.