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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

زوجان يتهمان سيدة بخطف أطفالهما لإجبارها على التنازل عن محضر

المتهمان
المتهمان

فكرت أم في حيلة شيطانية لاجبار سيدة التنازل عن محضر حررته ضدها حيث اخفت أطفالها ال 4 واتهمتها بالوقوف وراء الواقعة وقامت بإبلاغ الشرطة التي اجرت التحريات لتكون كاشفة لتلك الحيلة الماكرة فتم ضبط السيدة و زوجها لتورطه في ارتكاب الواقعة ، وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة السلام ثان من مواطن وزوجته مقيمان بدائرة القسم قررا بأنهما عقب عودتهما من عملهما للمنزل سكنهما فوجئا بعدم تواجد أنجالهما ال 4 أطفال مقيمون بذات العنوان وإتهما إحدى السيدات مقيمة بمحافظة قنا بإختطافهم ، وعللا قيامها بذلك لوجود خلافات عائلية بينهم.

علي الفور وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيه حيث كشفت التحريات عدم صحة ما جاء بأقوال المبلغين ، وتبين قيام الزوجة بإختلاق الواقعة وإخفاء أنجالها طرف شقيقها بالمرج .

بمواجهتها بالتحريات أيدتها وأقرت بأنه نظراً لقيام المشكو فى حقها بتحرير محضر "ضرب" ضدها وأشقائها ، قامت على أثر ذلك بإختلاق الواقعة وإتهامها بذلك لإجبارها على التنازل عن ذلك المحضر  .

وبإستدعاء أنجال المٌبلغة ، وبسؤالهم أيدوا ما جاء بالفحص تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

أطفال مباحث القاهرة خطف أطفال زوجان قسم شرطة السلام

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