ينتهي 2025.. الري: بدأنا صب خرسانات مشروع قناطر ديروط الجديدة.. فيديو

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري ، إن مجموعة قناطر ديروط هامة في صعيد مصر ومكونة من 7 قناطر، موضحا أن الزمام الإجمالي الذي تخدمه هذه القناطر يصل إلى 1.6 مليون فدان على مستوى محافظات صعيد مصر.

وتابع ، خلال اتصال هاتفي عبر برنامج “ الأخبار ” ، والمذاع على فضائية “دي إم سي ، أن أعمال التجهيز مازالت جارية في المواقع الستة الأخرى، وهناك تعاون مع الجانب الياباني في عملية التنفيذ ، وهو حريص على تقديم أحدث النظم والوسائل التكنولوجية في عملية التنفيذ، متابعا :” أتوقع الانتهاء من المشروع 2025 " .

ولفت، إلى القناطر عندما يمتد عمرها لسنوات طويلة فإنها تحتاج إلى تطوير أو إحلال ، مشير إلى أن أعمال تجهيز المشروع بدأت منذ عدة أشهر .