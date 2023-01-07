بعد اعتناقها الإسلام .. مارلين الحيمر تؤدي مناسك العمرة.. شاهد

شاركت عارضة الأزياء الفرنسية من أصل مغربي، مارين الحمير عدد من الصور ومقاطع الفيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عقب اعلان اعتناقها الإسلام.

وظهرت مارلين الحيمر فى الفيديوهات والصور من أمام الكعبة وهى تؤدى مناسك العمرة وقامت بالتقاط عدد من الصور وعلقت "لا يوجد مكان آخر على الأرض أشعر فيه بسلام أكثر ، وأكثر هدوءًا وأمانًا مما أشعر به في هذا المكان المقدس. نظرًا لعدم وجود كلمات قوية بما يكفي لوصف الجمال والنقاء وشدة المشاعر التي شعرت بها طوال هذه الرحلة الروحية التي ستظل تميزني إلى الأبد.

وتابعت "أشكر الله على هذه النعمة ، هذه الفرصة التي قدمها لي مرة أخرى لأقترب منه وأدعو الله أن يستمر في إرشادي في هذه الرحلة اليومية ، حتى آخر يوم لي إن شاء الله"

وأثارت عارضة الأزياء مارلين الحيمر، حالة من الجدل الواسع فى شهر نوفمبر الماصي فور إعلان اعتناقها الإسلام عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وحرصت مارلين الحيمر عارضة الأزياء الفرنسية، على مشاركة متابعيها فيديو يكشف لحظة اعتناقها الدينة الإسلامية.



وقررت مارلين الحيمر أن توثق لحظة اعتناقها الإسلام عبر حسابها على إنستجرام وقالت عبر صفحتها : "لحظات تمثل أسعد يوم في حياتي… لا توجد كلمات قوية بما يكفي للتعبير عن شدة السعادة والعواطف التي نشهدها في هذه اللحظة بالذات.. رحلة روحية أتمنى أن تستمر في الارتقاء وتوجيهي إن شاء الله… لا أعرف كيف أشكرك على دعمك الثمين ولطفك.. شكرا جزيلا لكم جميعا!".



ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن عارضة الازياء مارلين الحمير.

ولدت مارلين الحمير فى فرنسا وتحديدا فى بوردو وهى تبلغ من العمر 29 عاما حيث أنها من مواليد عام 1993.

قررت مارلين الحمير ان تحترف مجال عارضة الازياء منذ فترة وهى تعيش بين باريس ودبى حاليا.