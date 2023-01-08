أناقة وجمال.. ندى بسيوني تشارك جمهورها أحدث إطلالاتها

شاركت الفنانة ندى بسيوني متابعيها بصورة جديدة لها على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ندى بسيوني بإطلالة ساحرة، واعتمدت على الميك أب الهادئ، مما آثار إعجاب جمهورها وتفاعلهم.





أحدث أعمال الفنانة ندي بسيوني



انضمت الفنانة ندى بسيوني إلى أسرة مسلسل "أعمل إيه" للنجمة صابرين والنجم خالد الصاوى والمكون من 45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار جتماعى ويناقش العديد من القضايا المتعلقة بالأسرة.



مسلسل "أعمل إيه" تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى ويشارك في بطولته سهير المرشدى، ندى بسيوني، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، نهال عنبر صبرى عبد المنعم، مفيد عاشور، أيمن عزب، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين.



على صعيد آخر تشارك الفنانة ندى بسيوني في تصوير مسلسل "تصريح بالقتل" والذي سيتم عرضه قريبا على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، وهو مكون من 15 حلقة من تأليف عمرو فهمي، إخراج أسامه البدري، وبطولة ندى بسيوني، صبري عبدالمنعم، أحمد منير، شريف خير الله، وعدد آخر من ألمع النجوم.