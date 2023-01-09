تجديد حبس شخص حول مسكنة لمصنع استروكس بالمعصرة

جدد قاضي المعارضات حبس شخص 15 يوما على ذمه التحقيقات التي تجري معه لقيامة بإدارة مسكنه لتصنيع المواد المخدرة في المعصره.

تمكن رجال المباحث من ضبط شخص بالقاهرة لقيامه بإدارة مسكنه لتصنيع المواد المخدرة بقصد الإتجار.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تصنيع المواد المخدرة ، متخذاً من المنطقة محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى - الأدوات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة - 2 ماكينة تغليف - كمية من الأكياس معدة للتعبئة) .

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع .

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـحوالى 150 ألف جنيه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.