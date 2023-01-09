تايوان تعلن اختراق 28 طائرة حربية صينية منطقة دفاعها الجوي

أعلنت وزارة الدفاع في تايوان، اليوم الاثنين، أن 28 طائرة مقاتلة صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية على مدى الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الدفاع التايوانية في بيان إن "28 طائرة صينية عبرت الخط المتوسط لمضيق تايوان خلال 24 ساعة الماضية".

يأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش الصيني، في وقت متأخر أمس، أنه أجرى مناورات عسكرية حول جزيرة تايوان، وهي الثانية من نوعها في أقل من شهر.

وقالت قيادة المسرح الشرقي بجيش التحرير الشعبي في بيان في وقت متأخر يوم الأحد إن قواتها نظمت 'دوريات استعداد قتالي مشتركة وتدريبات قتالية فعلية' في البحر والمجال الجوي حول تايوان.