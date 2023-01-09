عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تايوان تعلن اختراق 28 طائرة حربية صينية منطقة دفاعها الجوي

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع في تايوان، اليوم الاثنين، أن 28 طائرة مقاتلة صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية على مدى الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الدفاع التايوانية في بيان إن "28 طائرة صينية عبرت الخط المتوسط لمضيق تايوان خلال 24 ساعة الماضية".

الثانية خلال شهر.. الجيش الصيني يعلن إجراء مناورات عسكرية حول تايوان

سفير الصين في برلين: خطط ألمانيا ضد بكين تعكس عقلية الحرب الباردة

يأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش الصيني، في وقت متأخر أمس، أنه أجرى مناورات عسكرية حول جزيرة تايوان، وهي الثانية من نوعها في أقل من شهر.

وقالت قيادة المسرح الشرقي بجيش التحرير الشعبي في بيان في وقت متأخر يوم الأحد إن قواتها نظمت 'دوريات استعداد قتالي مشتركة وتدريبات قتالية فعلية' في البحر والمجال الجوي حول تايوان.

 

تايوان الدفاع الجوي منطقة وزارة الدفاع طائرة مناورات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف حقيقة إغلاق المدارس وتعطيل امتحانات نصف العام غداً بسبب الأمطار

فيفا يحسم جدل إيقاف كهربا مع الأهلي

كلمتان من الفيفا قلبت الموازين.. هل يشارك كهربا مع الأهلي أمام المصري بدون غرامة ؟

اتفاق ودي.. الاتحاد السكندري يكشف عن مفاجأة بشأن انتقال مروان عطية للزمالك

أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف مفاجأة خلال طقس الساعات المقبلة

أمطار غزيرة.. هيئة الأرصاد تحذر من استخدام التليفون المحمول غدا.. تفاصيل

معه صور تدين مسئول بالزمالك| شبانة يكشف كواليس جديدة في أزمة فتوح

شاهد.. جورجينا صديقة كرستيانو رونالدو بإطلالة تثير الجدل

ترشيحاتنا

البرازيل.. قوات الأمن تعتقل أكثر من 400 شخص متورطين بأعمال الشغب الأخيرة

الحديد نزل 3 آلاف جنيه مرة واحدة| مفاجأة في أسعار مواد البناء اليوم

يحارب سرطان الرئة ..كوب يوميا من هذا المشروب الخارق

دعاء يغفر ذنوبك .. ردده فى هذا الوقت واغتنمه

أفضل سعر لشراء اليورو اليوم الاثنين 9-1-2023

بعد تقديم الزمالك شكوى.. موقف برونو سافيو النهائي من مشاركته مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعاني من صداع باستمرار.. توقفي عن هذه الأطعمة فورا

الحق نفسك.. 5 علامات مبكرة للسكتة الدماغية يتجاهلها الملايين

خد بالك.. عادات بالاستحمام قد تودي لنوبة قلبية في الشتاء

سريع المفعول ..رجيم خارق لحرق ونسف الدهون

فيديو

بعد 670 ابنا وحفيدا.. لماذا قرر موسى الأوغندي التوقف عن الإنجاب؟| فيديو

تبيع ولا تشتري.. هل تتأثر أسعار العقارات بعد طرح شهادات الـ 25%؟

ياسر جلال و رشا مهدي وأنوشكا يقدمون واجب العزاء في والدة طارق لطفي

عارفين كل حاجة.. نجم كرة سعودي يفجر مفاجأة عن مقالب رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ