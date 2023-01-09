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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الثانية خلال شهر.. الجيش الصيني يعلن إجراء مناورات عسكرية حول تايوان

أرشيفية
أرشيفية

أعلن الجيش الصيني، اليوم الأحد، أنه أجرى مناورات عسكرية حول جزيرة تايوان، وهي الثانية من نوعها في أقل من شهر.

وقالت قيادة المسرح الشرقي بجيش التحرير الشعبي في بيان في وقت متأخر يوم الأحد إن قواتها نظمت 'دوريات استعداد قتالي مشتركة وتدريبات قتالية فعلية' في البحر والمجال الجوي حول تايوان.

الصين: المدمرة الأمريكية أثارت ضجة واسعة بمرورها في مضيق تايوان

ارتفاع مقلق.. الصين تضاعف الطلعات الجوية العسكرية حول تايوان |ماذا يحدث؟

تضاعف عدد الطلعات الجوية الصينية حول تايوان تقريبًا في عام 2022، أي أكثر من أربعة أضعاف في عامين فقط، وفقًا لقاعدة بيانات مفتوحة المصدر.

وتم الكشف عن طائرات عسكرية صينية، معظمها طائرات مقاتلة ، في منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة، شرق الخط الأوسط لمضيق تايوان، في 1737 مناسبة في عام 2022، ارتفاعًا من 972 في الأشهر الـ 12 السابقة، إحصائيات جمعها المحللون المقيمون في الولايات المتحدة جيرالد براون.

وتايوان، مثل الصين ، تحتفظ بمنطقة دفاع جوي خارج مجالها الجوي الإقليمي. تعمل هذه المنطقة كمنطقة عازلة للطائرات المدنية والعسكرية الواردة، والتي يُتوقع أن تحدد هويتها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

 

الجيش الصيني مناورات تايوان البحر تدريبات جزيرة

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