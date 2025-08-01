عندك مشاكل في القولون العصبي ؟ العب رياضة

متلازمة القولون العصبي .. قالت الرابطة المهنية لأطباء الباطنة بألمانيا، إن ممارسة الرياضة تساعد على تخفيف متاعب متلازمة القولون العصبي، إذ إنها تعمل على تقليل هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين، وتفرز هرمونات السعادة في الوقت نفسه، ما يساعد المصابين على التأقلم مع أعراضهم على نحو أفضل، والشعور براحة أكبر بشكل عام.

متلازمة القولون العصبي

أضافت الرابطة أن ممارسة الرياضة تُحسّن عملية الهضم على نحو عام، إذ إنها تُحفّز الدورة الدموية في الأمعاء وتُنظّم حركة الأمعاء وتُعزّز حركة البراز في حالات الإمساك، كما أنها تساعد على إخراج الغازات بسهولة أكبر، ما يسهم في مواجهة الشعور بالضغط والامتلاء.

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الرياضات المناسبة للقولون العصبي

وعن الرياضات المناسبة، أوضحت الرابطة أنه ينبغي ممارسة الرياضات، التي تُسبب أقل ضغط ممكن على المعدة والأمعاء مثل المشي لمسافات طويلة والركض الخفيف والسباحة، بالإضافة إلى اليوجا والبيلاتس، بحسب دي بي إيه.

رياضات غير مناسبة للقولون العصبي

يتعين على مرضى متلازمة القولون العصبي تجنب الرياضات، التي يتعرض فيها البطن إلى شد أو ضغط أو صدمات مثل:

رفع الأثقال

كمال الأجسام/تمارين تقوية العضلات

الرياضات القتالية

تمارين البطن الشديدة

تمارين القرفصاء الشديدة

الجري السريع

التجديف

ركوب الخيل

التنس

الإسكواش

طرق علاج القولون العصبي

يركز علاج متلازمة القولون المتهيج على تخفيف الأعراض، كي تتمكن من مواصلة الحياة بلا أعراض قدر الإمكان.

ويمكن غالبًا السيطرة على الأعراض الخفيفة بالتحكم في التوتر وإدخال تغييرات على النظام الغذائي ونمط الحياة، من الأمور التي ننصح بها ما يلي:

تجنُّب تناول الأطعمة المسببة للأعراض.

تناوُل أطعمة غنية بالألياف.

الإكثار من شرب السوائل.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحصول على قسط كافٍ من النوم.

قد يقترح اختصاصي الرعاية الصحية استبعاد الأطعمة الآتية:

الأطعمة التي تُسبب كثرة الغازات بالمعدة

إذا كنت الانتفاخ أو كثرة الغازات تُسبب لك مشكلة، فلا تتناول المشروبات الغازية والكحوليات أو بعض الأطعمة التي قد تؤدي إلى زيادة الغازات.

الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين

تشير الأبحاث إلى أن بعض المصابين بمتلازمة القولون المتهيج قد أبلغوا بحدوث تحسن في أعراض الإسهال بعد التوقف عن تناول الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين حتى إن لم يكن لديهم أي مرض في البطن، والجلوتين موجود في الأطعمة التي تحتوي على القمح والشعير والجاودار.