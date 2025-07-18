انتبه .. أعراض القولون العصبي وطرق السيطرة عليه

تُسبب متلازمة القولون العصبي (IBS) أعراضًا مزعجة أو مؤلمة في البطن، الإمساك والإسهال والغازات والانتفاخ من الأعراض الشائعة لمتلازمة القولون العصبي، لا تُلحق متلازمة القولون العصبي ضررًا بالجهاز الهضمي ولا تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون، يمكنك غالبًا التحكم في الأعراض من خلال الأدوية والنظام الغذائي وتغيير نمط الحياة.

الأعراض الرئيسية لمتلازمة القولون العصبي هي:

آلام أو تقلصات في المعدة - عادة ما تكون أسوأ بعد تناول الطعام وتتحسن بعد التبرز

الانتفاخ - قد تشعر بأن بطنك ممتلئ ومتورم بشكل غير مريح

الإسهال - قد يكون لديك براز مائي وأحيانًا تحتاج إلى التبرز فجأة

الإمساك - قد تشعر بالتوتر عند التبرز وتشعر وكأنك لا تستطيع إفراغ أمعائك بالكامل

قد تكون هناك أيام تتحسن فيها الأعراض وأيام تتفاقم فيها (نوبات)، قد يكون سببها طعام أو شراب

أعراض أخرى لمتلازمة القولون العصبي

يمكن أن يسبب القولون العصبي أيضًا:

انتفاخ البطن

مخاط متبرز

التعب ونقص الطاقة

الشعور بالمرض (الغثيان)

ألم الظهر

مشاكل في التبول، مثل الحاجة إلى التبول بشكل متكرر، والرغبة المفاجئة في التبول، والشعور بعدم القدرة على إفراغ