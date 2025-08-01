الموانئ البرية: أكتوبر الجاف يواصل استقبال الحاويات ويخفف الضغط عن البحرية

أعلنت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة عن استمرار استقبال ميناء أكتوبر الجاف للواردات والصادرات المتجهة من وإلى الموانئ البحرية المصرية، عبر خطوط السكك الحديدية، في إطار دوره الحيوي في تسهيل حركة التجارة وتقليل الضغط على الموانئ الساحلية.

وقالت الهيئة إن ميناء أكتوبر الجاف يمثل طفرة في منظومة النقل واللوجستيات، حيث يساهم في تسريع الإجراءات الجمركية باستخدام منظومة رقمية متطورة، ويضم مستودعات جمركية عامة وخاصة لتخزين البضائع، إضافة إلى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، مثل التعبئة والتفريغ، ومزج المنتجات لإعادة التصدير، وصيانة وفحص الحاويات المبردة.

ويتيح الميناء للمستوردين تخزين البضائع داخل المستودعات حتى وقت الحاجة، مع الإفراج الجمركي الجزئي حسب الطلب، بما يساهم في خفض التكاليف وتوفير الوقت لأصحاب المصانع، فضلاً عن تقليل الاعتماد على النقل البري الثقيل الذي يسبب ضغطًا على شبكة الطرق ويزيد من تكلفة صيانتها.

وأكدت الهيئة أن زيادة نقل الحاويات عبر السكك الحديدية من خلال ميناء أكتوبر الجاف تدعم أهداف الدولة في الحفاظ على البنية التحتية وتقليل الانبعاثات الضارة، إلى جانب تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وخفض استهلاك الوقود.