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انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج من نيوزيلندا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج من نيوزيلندا

تصويت المصريين بالخارج
تصويت المصريين بالخارج
علي صالح

بدأ ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 أولى محطاته صباح اليوم الخميس من نيوزيلندا، حيث توجه أبناء الجالية المصرية هناك للإدلاء بأصواتهم في مقار اللجان المخصصة بالسفارات والقنصليات، وذلك ضمن التصويت الخارجى الذى يمتد على مدار يومي 1 و2 أغسطس، تمهيدًا لانطلاق التصويت داخل مصر يومى 4 و5 أغسطس الجاري.

ويُقدر عدد المصريين المقيمين في نيوزيلندا بنحو 5 آلاف مواطن، موزعين بين مدن رئيسية مثل أوكلاند، كرايستشيرش، والعاصمة ويلنجتون.

وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابق عن الجدول الزمني للانتخابات بموجب القرار رقم 5 لسنة 2025، حيث دعت الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين إلى التوجه لمقار اللجان الفرعية للمشاركة في اختيار أعضاء مجلس الشيوخ. كما حددت يومي 25 و26 أغسطس لإعادة التصويت في الخارج، و27 و28 أغسطس للإعادة داخل البلاد، حال اقتضت الضرورة.

استعدادات مكثفة بالسفارات

أنهت السفارات والقنصليات المصرية بالخارج جميع استعداداتها لاستقبال الناخبين، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ووفقًا للضوابط التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات. وقد تم عقد لقاءات توعوية مع رموز الجاليات المصرية بالخارج، إلى جانب نشر بيانات توضيحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشرح آليات وإجراءات التصويت.

وقد تسلمت وزارة الخارجية بطاقات الاقتراع وصناديق الاقتراع الشفافة الخاصة بالنظامين (الفردي والقائمة)، كما تم انتداب رؤساء وأمناء اللجان من أعضاء السلك الدبلوماسي.

تفاصيل التصويت

يُجرى التصويت فى الخارج من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة، مع تخصيص ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة بما لا يخل بسير العملية الانتخابية. ويتم التصويت عبر الاقتراع السري المباشر، بشرط تقديم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، وذلك داخل مقر السفارة أو القنصلية أو أية مقار أخرى تحددها الهيئة بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

ومن المقرر إعلان النتيجة النهائية للانتخابات يوم 4 سبتمبر 2025، بعد نشر النتائج في الجريدة الرسمية يوم 12 أغسطس للجولة الأولى.

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