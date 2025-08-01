خسارة مؤلمة للجيش الألماني.. العثور على جثة ثالثة لأحد أفراد طاقم المروحية المنكوبة

عثرت السلطات الألمانية، الخميس، على جثة ثالثة لأحد أفراد طاقم المروحية العسكرية التي تحطمت في نهر مولده قرب بلدة جريما شرقي البلاد، لترتفع حصيلة ضحايا الحادث إلى ثلاثة قتلى.

وكانت المروحية قد سقطت يوم الثلاثاء الماضي أثناء مهمة تدريبية، وتم حينها انتشال جثتي اثنين من أفراد الطاقم، فيما استمرت عمليات البحث عن الفرد الثالث لأكثر من 48 ساعة قبل العثور على جثمانه.

وفي بيان رسمي، عبّر وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، عن حزنه العميق قائلاً: "لقد تحققت مخاوفنا للأسف. وفاة فرد الطاقم الثالث تُعد خسارة مؤلمة للجيش الألماني، وأشعر بحزن بالغ على المستوى الشخصي."

ولم تُعلن الجهات المختصة حتى الآن عن هويات الضحايا أو أعمارهم، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.