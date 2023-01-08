سفير الصين في برلين: خطط ألمانيا ضد بكين تعكس عقلية الحرب الباردة

نقل عن سفير الصين في برلين قوله إن خطط ألمانيا لاستراتيجية أكثر صرامة للصين 'تسترشد بالأيديولوجية' وتعكس عقلية الحرب الباردة التي يمكن أن تعرض التعاون بين ثاني ورابع أكبر اقتصادين في العالم للخطر.

قال وو كين لهاندلسبلات: 'ما قرأته عن ذلك في وسائل الإعلام وأعرفه من خلال العديد من المحادثات هو مقلق للغاية بالنسبة لي'، 'تعطي الورقة انطباعًا بأنها موجهة أساسًا بالأيديولوجية. فهي لا تستند إلى المصالح المشتركة لألمانيا والصين.'

وتعمل ألمانيا على استراتيجية جديدة تلقي نظرة أكثر واقعية على علاقاتها مع الصين وتهدف إلى تقليل اعتمادها على القوة الاقتصادية العظمى في آسيا.

وأضاف 'على حد علمي ، فإن الورقة تضخم المنافسة والمواجهة بين بلدينا بطريقة لا علاقة لها بالواقع، كما أنني أسمع أن بعض القيم وحقوق الإنسان يجب أن تكون شرطًا أساسيًا للتعاون في المستقبل"

وتابع أنه في حال حدوث ذلك، فإنه سيضع عقبات في طريق تعاون البلدين.

واستطرد 'علاوة على ذلك، وفقًا للمسودة على الأقل، تريد ألمانيا تنسيق سياستها تجاه الصين بشكل وثيق في المستقبل مع حلفاء' متشابهين في التفكير 'مثل الولايات المتحدة، وهذا يشير إلى أن الحكومة الألمانية تتخلى عن استقلالها وبدلاً من ذلك تتبع الولايات المتحدة تمامًا في مسائل تتعلق بسياسة الصين'.

وتشمل الإجراءات المخططة متطلبات للشركات الألمانية المعرضة بشكل خاص للصين لتبادل التفاصيل حول تلك الأعمال مع الحكومة والخضوع لاختبارات ضغط منتظمة، وفقًا لـ 'الإرشادات الداخلية بشأن الصين' للوزارة التي اطلعت عليها رويترز الشهر الماضي.

وقال كين 'من خلال القيام بذلك، فإن الحكومة الألمانية تناقض نفسها في نهاية المطاف. بعد كل شيء، أكدت دائمًا أنها لا تهدف إلى مواجهة بين المعسكرات المختلفة. بالنسبة لي ، هذا ينبعث من عقلية الحرب الباردة بشكل مثير للريبة'.