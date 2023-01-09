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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ميسي ورونالدو وجها لوجه بالرياض وتذكرة مليونية .. تفاصيل

ميسي ورونالدو
ميسي ورونالدو

عرضت قناة العربية، فيديو يرصد فكرة مبتكرة بكأس موسم الرياض، من خلال عمل مزاد  على تذكرة مباراة نجوم النصر والهلال ضد  فريق باريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن المزاد العالمي علي التذكرة المسماة فوق الخيال، يبدأ من مليون ريال، وتعد هذه المباراة أول مواجهة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ويحصل الفائز بمزاد التذكرة علي فرصة لحضور مباراة الكأس مع تناول وجبة الغداء مع نجوم النادي الفرنسي ونجوم ناديي النصر والهلال.

كما يحضر الفائز التتويج ويحصل علي فرصة للحضور لغرف ملابس الفريقين، وينتهي المزاد 17 يناير الجاري.

وبدأت فكرة التذكرة بعد الطلب العالمي علي حضور المباراة، كما أكد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالسعودية أن طلبت الحصول علي تذاكر مباراة موسم الرياض تجاوز الـ 2 مليون طلب.

كما أكد تركي آل الشيخ، أن المباراة ستسهم في ابراز الرياض كعاصمة عالمية للرياضة، وتسليط الضوء علي التحولات في المملكة العربية السعودية.

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7 ملايين جنيه لمشاهدة ميسي ورونالدو في السعودية.. ما القصة؟


 

باريس سان جيرمان المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي

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