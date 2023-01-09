عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كريستيانو رونالدو يروج لحملة استضافة مصر والسعودية لكأس العالم 2030

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

أفادت وكالة "فرانس برس" اليوم "الاثنين"، نقلا عن مصادرها، بأن كريستيانو رونالدو سيتقاضي 200 مليون يورو للترويج لملف المملكة العربية السعودية لإستضافة لكأس العالم 2030 بجانب مصر، بالإضافة إلى راتبه مع النادي.

ويعتبر  كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي، 37 عاما، الذي تم الكشف عنه للآلاف من مشجعي النصر في الرياض الأسبوع الماضي، إلى حد بعيد أشهر لاعب يوقع لناد في السعودية أو أي دولة خليجية أخرى.

كريستيانو رونالدو

وتدرس المملكة العربية السعودية، إلى جانب مصر واليونان، تقديم عرض لاستضافة بطولة كرة القدم العالمية لعام 2030، وسيرفع دور كريستيانو رونالدو كسفير أرباحه المبلغ عنها في البلاد إلى أكثر من 400 مليون يورو.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "سيحصل كريستيانو رونالدوعلى أكثر من 200 مليون يورو  مقابل الصفقة.. وسيكون سفيرا لملف السعودية لكأس العالم 2030 مقابل 200 مليون أخرى".

مليون ريال.. تذكرة "فوق الخيال" لمقابلة رونالدو وميسي في كأس موسم الرياض

مفاجأة| ميسي في مواجهة رونالدو.. تفاصيل مباراة تاريخية بتحكيم سعودي

وجاء وصول كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس السابق بعد أسابيع فقط من استضافة قطر المجاورة كأول دولة عربية كأس العالم.

ومن المتوقع أن يظهر الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، والذي فاز أيضا بدوري أبطال أوروبا خمس مرات ويحمل الرقم القياسي في تسجيل الأهداف في تلك البطولة، لأول مرة في النصر في 22 يناير.

كريستيانو رونالدو كأس العالم مصر السعودية اليونان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كهربا في كأس العالم للأندية.. انفراج أزمة لاعب الأهلي خلال ساعات.. تفاصيل

توفي بغيبوبة سكر.. موعد جنازة وعزاء نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

انتهاء أزمة الحشيش.. أحمد فتوح يقرر العودة للزمالك والاعتذار لمرتضى منصور

كريستيانو رونالدو يروج لحملة استضافة مصر والسعودية لكأس العالم 2030

ياسر الصالح: جورج وسوف يحفظ القرآن وطلب مني تلاوته في عزاء ابنه

إلغاء نتائج الأهلي.. الدفع أو تنازل الزمالك شرط إنهاء أزمة كهربا

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن الدراسة

اشتروا بسرعة.. مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21 |شاهد

موضوعات متعلقة

إضراب 7 آلاف ممرضة فى ولاية نيويورك الأمريكية

الحزب الجمهوري يصدم بايدن.. تحقيق عاجل بشأن الرئيس الأمريكي وعائلته

تراجع خطير.. الجيش الأوكراني يكشف عن كارثة في صفوفه

نقل الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو إلى المستشفى في أمريكا

الأدنى في 7 أشهر.. الدولار الأمريكي يتراجع عالميا

الأكبر في تاريخه.. البنك المركزي السويسري يعلن عن خسائر فادحة

جيش كوريا الجنوبية يكشف عن رده على تحركات بيونج يانج العسكرية.. تفاصيل

منع ظهور سلالات جديدة.. بيان مطمئن من الصين بشأن تفشي فيروس كورونا

ترشيحاتنا

المنتخب العراقي يهزم السعودية 2-0 في "خليجي 25"

مصر الجميلة.. شهادة ميلاد طفلة تثير ضجة على السوشيال ميديا

أسامة ربيع: 8 مليار و700 مليون دولار توقعات دخل قناة السويس هذا العام.. فيديو

تراجع ملحوظ .. انخفاض نسبة الأمية في مصر لـ 24.2%

وكيل تموين قنا: منتجات أهلا رمضان ذات جودة عالية والأسعار مناسبة

شاهد.. تظاهرات المسعفين الفلسطينيين بسبب منع إسرائيل دخول معدات طبية لقطاع غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجلد الذهبي.. رانيا يوسف تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير| شاهد

هل تخاف من الصلع؟.. ابتعد عن هذه المشروبات

مش بخرب بيوت بكلامي.. حرب تصريحات نارية بين ياسمين عز ورضوى الشربيني

إطلالة كاجول.. سارة سلامة تستعرض جمالها على إنستجرام

فيديو

تخلص منها وأتصور سيلفي معها.. تفاصيل حادث الدقهلية|شاهد

مش بخرب بيوت بكلامي.. حرب تصريحات نارية بين ياسمين عز ورضوى الشربيني

جنة الله في الأرض .. معجزة مناخية تظهر في جبال مكة

«بنتها فضحتها».. سيدة تعلن وفاتها على فيسبوك هربا من الديون "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ