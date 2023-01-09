كريستيانو رونالدو يروج لحملة استضافة مصر والسعودية لكأس العالم 2030

أفادت وكالة "فرانس برس" اليوم "الاثنين"، نقلا عن مصادرها، بأن كريستيانو رونالدو سيتقاضي 200 مليون يورو للترويج لملف المملكة العربية السعودية لإستضافة لكأس العالم 2030 بجانب مصر، بالإضافة إلى راتبه مع النادي.

ويعتبر كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي، 37 عاما، الذي تم الكشف عنه للآلاف من مشجعي النصر في الرياض الأسبوع الماضي، إلى حد بعيد أشهر لاعب يوقع لناد في السعودية أو أي دولة خليجية أخرى.

كريستيانو رونالدو

وتدرس المملكة العربية السعودية، إلى جانب مصر واليونان، تقديم عرض لاستضافة بطولة كرة القدم العالمية لعام 2030، وسيرفع دور كريستيانو رونالدو كسفير أرباحه المبلغ عنها في البلاد إلى أكثر من 400 مليون يورو.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "سيحصل كريستيانو رونالدوعلى أكثر من 200 مليون يورو مقابل الصفقة.. وسيكون سفيرا لملف السعودية لكأس العالم 2030 مقابل 200 مليون أخرى".

وجاء وصول كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس السابق بعد أسابيع فقط من استضافة قطر المجاورة كأول دولة عربية كأس العالم.

ومن المتوقع أن يظهر الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، والذي فاز أيضا بدوري أبطال أوروبا خمس مرات ويحمل الرقم القياسي في تسجيل الأهداف في تلك البطولة، لأول مرة في النصر في 22 يناير.