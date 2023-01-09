عاجل
التفاصيل الكاملة لتطوير حديقة الحيوان | الزراعة تكشف حقيقة إغلاقها لمدة عام.. ورجائي: تسهل لنا استقبال حيوانات جديدة.. والخدمات البيطرية: تحسين البنية الأساسية تدريجيا أبرزهم جيف بيزوس..خسائر مليارديرات "وادي السيليكون" تبلغ 575 مليار دولار في 2022 سكان عمارات العبور بصلاح سالم يستغيثون من انتشار الكلاب المسعورة انعقاد المؤتمر السنوي الثالث لجراحة المسالك البولية بجامعة جنوب الوادي.. فبراير الأمير هاري يعترف احتاج صدمة كهربائية بسبب ميجان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مليون ريال.. تذكرة "فوق الخيال" لمقابلة رونالدو وميسي في كأس موسم الرياض

ميسي - رونالدو
ميسي - رونالدو

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، إطلاق مزاد عالمي على تذكرة وحيدة "فوق الخيال" يبدأ بمليون ريال لحضور مواجهة كأس موسم الرياض التي تجمع نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، والحصول على مزايا فريدة من نوعها، وخصص ريعه لصالح منصة إحسان.

ويستعد نجوم الهلال والنصر بقيادة رونالدو لمواجهة باريس سان جيرمان بقيادة ليونيل ميسي يوم 19 يناير الجاري، على كأس موسم الرياض.

وأوضح آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي، أن افتتاحية المزاد لن تكون بأقل من مليون ريال للتذكرة الفريدة «فوق الخيال» التي تتيح لصاحبها مميزات منها حضور التتويج ودخول غرفة ملابس طرفي الكأس، إضافة إلى حضور مناسبة غداء أو عشاء مع نجوم الفريقين.

وكتب آل الشيخ: "لأول مرة .. طرح مزاد على التذكرة الوحيدة "فوق الخيال" بمميزات فريدة ومختلفة خاصة جدا.. سيكون لها مميزات منها حضور تتويج كأس موسم الرياض وتكريم الفائز بالكأس، والدخول لغرفة الملابس وينتهي المزاد في 17 يناير .. ولا احد يكلمني بأقل من مليون ريال (ريعها كامل لمنصة احسان الخيرية)".

ويمكن لأي شخص سواء كان من داخل السعودية أو خارجها الدخول في المزاد العالمي الذي أطلقه آل الشيخ بحيث ينافس للحصول على تذكرة فوق الخيال الفريدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1200 جنيه|الذهب يتراجع بعد الإعلان عن صندوق استثمار الأصفر وعيار 21 الآن مفاجأة

كهربا في كأس العالم للأندية.. انفراج أزمة لاعب الأهلي خلال ساعات.. تفاصيل

إلغاء نتائج الأهلي.. الدفع أو تنازل الزمالك شرط إنهاء أزمة كهربا

ياسر الصالح: جورج وسوف يحفظ القرآن وطلب مني تلاوته في عزاء ابنه

30 مليون كاش|الاتحاد يصدم الأهلي ويوافق على انتقال مروان عطية لبيراميدز

لن يشارك أمام المصري .. صدمة لعشاق الأهلي بشأن محمود كهربا

شهادات الـ 25% تكتب نهاية الدولار بالسوق السوداء| ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

الإيقاف 4 سنوات.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن أزمة المنشطات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بـ مليار دولار.. السعودية تقدم مساعدات عاجلة لباكستان للتعافي من آثار الفيضانات

السعودية.. "حساب المواطن" يكشف موعد صرف مستحقات دفعة يناير للمستفيدين

وجود قوى للهلال الأحمر المصرى فى المعرض العربي للأسر المنتجة بقصر القبة

منح دراسية وتدريب الأئمة.. توقيع مذكرة تفاهم بين الأوقاف ونظيرتها الصومالية

المفاوضات دون علم النادي.. شوبير يوجه رساله غامضة لأحد الأندية في الدوري

ألمانيا تدين قرارات إيران وتهدد بعقوبات ضد شخصيات جديدة في الحرس الثوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العاصمة تحت الصفر.. الثلوج تغطي شوارع بالقاهرة والمحافظات وتشل الحركة.. اعرف الحقيقة

نشرة المرأة والصحة.. ياسمين عز بملابس المدرسة تثير الجدل بالسوشيال ميديا.. علامة في الفم تكشف الإصابة عن بـ السرطان

مكون واحد خارق من مطبخك لحرق دهون البطن في أسابيع قليلة

5 خطوات سحرية تحميك من الإصابة بفيروس كورونا في الوقت الحالي

فيديو

الزيت بـ 25 والأرز بـ14 جنيها.. أسعار مخفضة للسلع بمعارض أهلا رمضان

البانيه بـ 130 جنيها.. ماذا يحدث في أسعار الدواجن؟

أحمد فؤاد سليم: عودة الروح للمسرح خطوة مبشرة..وخالد جلال له تاريخ كبير..فيديو

10 مليارات جنيه في مبادرات.. رسائل مهمة للرئيس بمؤتمر التحالف الوطني |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ