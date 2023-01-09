مليون ريال.. تذكرة "فوق الخيال" لمقابلة رونالدو وميسي في كأس موسم الرياض

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، إطلاق مزاد عالمي على تذكرة وحيدة "فوق الخيال" يبدأ بمليون ريال لحضور مواجهة كأس موسم الرياض التي تجمع نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، والحصول على مزايا فريدة من نوعها، وخصص ريعه لصالح منصة إحسان.

ويستعد نجوم الهلال والنصر بقيادة رونالدو لمواجهة باريس سان جيرمان بقيادة ليونيل ميسي يوم 19 يناير الجاري، على كأس موسم الرياض.

وأوضح آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي، أن افتتاحية المزاد لن تكون بأقل من مليون ريال للتذكرة الفريدة «فوق الخيال» التي تتيح لصاحبها مميزات منها حضور التتويج ودخول غرفة ملابس طرفي الكأس، إضافة إلى حضور مناسبة غداء أو عشاء مع نجوم الفريقين.

وكتب آل الشيخ: "لأول مرة .. طرح مزاد على التذكرة الوحيدة "فوق الخيال" بمميزات فريدة ومختلفة خاصة جدا.. سيكون لها مميزات منها حضور تتويج كأس موسم الرياض وتكريم الفائز بالكأس، والدخول لغرفة الملابس وينتهي المزاد في 17 يناير .. ولا احد يكلمني بأقل من مليون ريال (ريعها كامل لمنصة احسان الخيرية)".

ويمكن لأي شخص سواء كان من داخل السعودية أو خارجها الدخول في المزاد العالمي الذي أطلقه آل الشيخ بحيث ينافس للحصول على تذكرة فوق الخيال الفريدة.