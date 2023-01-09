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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موسم الرياض 2022

مفاجأة| ميسي في مواجهة رونالدو.. تفاصيل مباراة تاريخية بتحكيم سعودي

ميسي و رونالدو
ميسي و رونالدو

يترقب عشاق كرة القدم بشغف الحدث الرياضي الذي ينظمه موسم الرياض 2022، حيث يواجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نجوم الهلال والنصر في "كأس موسم الرياض، بقيادة المدرب مارسيلو جالاردو الحاصل على كأس ليبرتادورس مرتين.

وينتظر أن تتضاعف المتعة وأجواء المرح في مباراة يحضرها بطل العالم في نسخته الأخيرة ليونيل ميسي، إضافة إلى نيمار ومبابي وحكيمي.

وفي 19 يناير الجاري، يجمع "كأس موسم الرياض" الذي سيقام في استاد الملك فهد الدولي فريقي الهلال والنصر بقميص واحد لمواجهة منافس عالمي أمام جمهور كرة القدم بإدارة طاقم تحكيم سعودي؛ لإمتاع عشاق المستديرة ضمن فعاليات موسم الرياض، خاصة بعد انتقال نجم البرتغال رونالدو إلى الدوري السعودي.

وتُبث أحداث المباراة على الهواء مباشرة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية، لنقل الأجواء والفعاليات التي ستسعد الجمهور بالترفيه الكروي في أجواء احتفالية مميزة بالعاصمة الرياض.

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وستصاحب المباراة أنشطة ترفيهية وعروض ضوئية وألعاب نارية تسهم في خلق جو من المرح للجمهور الذي يتوقع أن يملأ مقاعد استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

يتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية.

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