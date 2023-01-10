عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد قرار ترشيد الإنفاق.. المالية: لا مساس برواتب الموظفين |فيديو

وزير المالية
وزير المالية

كشف محمد عبد الفتاح، مستشار وزير المالية لشؤون الموازنة، تفاصيل قرار رئيس الوزراء بشأن سبل ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة.

txt

تأجيل مشروعات ومنح دراسية.. كيف تؤثر قرارات ترشيد الإنفاق على احتياطي الدولار؟

txt

برلماني يطالب بإقامة حملات لتوعية المواطنين بترشيد الإنفاق فى الوقت الراهن

وقال “عبد الفتاح”، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "الحكومة اتخذت بعض الإجراءات لمواجهة آثار التضخم والأزمة الاقتصادية العالمية".

وأضاف مستشار وزير المالية، "الحكومة تعطي رسالة للمواطن بأنها ترشد نفقاتها، وتقلل مصروفاتها من أجل مواجهة الأزمة العالمية"، موضحا "ترشيد الإنفاق لن يقترب من مخصصات وزارة  الصحة  والمستشفيات الجامعية".

وأكد "ترشيد الإنفاق لن يقترب من مخصصات وزارتي الداخلية والخارجية "، مؤكدا "لا يوجد أي تخفيض للأجور، ولا مساس بمستحقات ورواتب الموظفين بالدولة".

ولفت إلى أن "ترشيد الإنفاق لن يقترب من برامج الحماية الاجتماعية، والسلع التموينية والعلاج على نفقة الدولة".

المالية الأنفاق ترشيد الانفاق اخبار التوك شو مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

روحوا اشتروا بسرعة.. شعبة الذهب توجه رسالة للمقبلين على الزواج

قيد مبدئي.. فيفا يصدم كهربا قبل مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

خسارة كارثية من الأهلي.. هذه النتيجة كانت سببًا في تسريح فريق سلة الزمالك

لمدة عام.. شوبير يكشف حقيقة إيقاف سافيو مع الأهلي

السمان يقضي على ارتفاع سعر كرتونة بيض الفراخ.. اعرف فوائده

تزوج مسلمة وطلب تلاوة القرآن في عزاء نجله.. ما هي ديانة جورج وسوف؟

الحق اشتري| انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 65 جنيها

النيابة العامة تأمر بحبس 3 متهمين لشروعهم في سرقة تمثال للملك رمسيس الثاني بأسوان

ترشيحاتنا

ملتقى الجامع الأزهر يستنكر انتشار دعوات التحريض على تفكيك الأسرة

الكشف عن اتفاقية ساعدت مكارثي للفوز برئاسة النواب الأمريكي

خناقة في التعليقات| رضوى الشربيني وياسمين عز تحولان صفحة مسئولة لمعركة كلامية

الأهلي يكرر فوزه على الزمالك بدوري الكرة الطائرة

عقوبة المتورطين في سرقة تمثال رمسيس بأسوان.. تفاصيل

شائعة أم حقيقة؟.. إصابة الفنان عادل إمام بالزهايمر |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 مشروبات تعالج الكحة الجافة.. تعرف عليها

بعد أزمتها بسبب الرجال..5 صور تثير الجدل لـ ياسمين عز قبل الشهرة

التوت الذهبى.. 7 فوائد خارقة لحبة الحرنكش.. تعرف عليها

عفريت امرأة داخل قصر تاريخي يرعب قرية هندية بأكملها

فيديو

معندناش وقت للدلع المرق.. بدرية طلبة تنتقد ياسمين عز

عايز القنوات تصور معايا..تفاصيل صادمة بحادث تخلص رجل من زوجته ..شاهد

تلاوة قرآن وزواج من مسلمة.. ما ديانة جورج وسوف الحقيقية؟ | فيديوجراف

للمرة الأولى.. الهلال الأحمر المصري تفتتح منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ