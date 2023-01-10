بعد قرار ترشيد الإنفاق.. المالية: لا مساس برواتب الموظفين |فيديو

كشف محمد عبد الفتاح، مستشار وزير المالية لشؤون الموازنة، تفاصيل قرار رئيس الوزراء بشأن سبل ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة.

وقال “عبد الفتاح”، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "الحكومة اتخذت بعض الإجراءات لمواجهة آثار التضخم والأزمة الاقتصادية العالمية".

وأضاف مستشار وزير المالية، "الحكومة تعطي رسالة للمواطن بأنها ترشد نفقاتها، وتقلل مصروفاتها من أجل مواجهة الأزمة العالمية"، موضحا "ترشيد الإنفاق لن يقترب من مخصصات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية".

وأكد "ترشيد الإنفاق لن يقترب من مخصصات وزارتي الداخلية والخارجية "، مؤكدا "لا يوجد أي تخفيض للأجور، ولا مساس بمستحقات ورواتب الموظفين بالدولة".

ولفت إلى أن "ترشيد الإنفاق لن يقترب من برامج الحماية الاجتماعية، والسلع التموينية والعلاج على نفقة الدولة".