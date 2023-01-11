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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فهمى يكشف تفاصيل حياته المهنية والشخصية مع إنجي علي

احمد فهمى
احمد فهمى

يحل الفنان أحمد فهمى ضيفا على الإعلامية انجي علي في برنامج أسرار النجوم يوم الخميس المقبل والذى يكشف فيه كثير من التفاصيل الفنية والشخصية. 

ويتطرق أحمد فهمى إلى الحديث عن أعماله الجديدة وفريق واما كما يتحدث عن مشروعاته السينمائية الجديدة. 

شارك الفنان أحمد فهمي جمهوره صورة له من مسلسله الجديد بين السطور، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر "فهمي" بصورة من مسلسله الجديد، وعلق على الصورة قائلًا: "حاتم عز الدين بين السطور".

ومسلسل "بين السطور" بطولة أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء جاميكا، والمسلسل من تأليف مريم نعوم ونجلاء الحديني، وإخراج وائل فرج وإنتاج عمرو إسماعيل.

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وتدور أحداث مسلسل "بين السطور"  في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي، ويبتعد عن الكوميديا، ومكون من 30 حلقة.

وكان أخر الأعمال الدرامية للفنان أحمد فهمي، مسلسل "وكل ما نفترق" مع ريهام حجاج، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجناينى.

احمد فهمي الإعلامية إنجى على مسلسل بين السطور الفنان احمد فهمى Arts Entertainment

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