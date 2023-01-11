عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طقس خطر على الزراعة.. الأرصاد الصينية تصدر تحذيرا باللون الأزرق

تحذير من طقس الصين
تحذير من طقس الصين

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين تحذيرا باللون الأزرق من موجة باردة، متوقعا انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة وهبوب رياح قوية في مناطق واسعة من البلاد.

 

ووفقا لوكالة "شينخوا" الصينية، أوضح المركز أنه في الفترة من اليوم الأربعاء إلى يوم الأحد القادم، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بمقدار 8 إلى 12 درجة مئوية في أجزاء كبيرة من الصين.

 

وقد تشهد بعض أجزاء من شينجيانج وقانسو وقويتشو والمناطق الواقعة جنوب نهر اليانجتسي والجزء الجنوبي من الصين انخفاضا في درجات الحرارة بمقدار 14 إلى 18 درجة مئوية. 

 

بينما قد تشهد بعض مناطق جيلين وهيلونغجيانج انخفاضا في درجات الحرارة بأكثر من 20 درجة مئوية.

وقال المركز إنه من المتوقع أن تضرب رياح قوية بعض أجزاء من شينجيانغ وقانسو.

موجة برد قوية تضرب السعودية| الحرارة بين "0_2" مئوية والأرصاد تحذر

في رسالة لـ بوتين.. عملاق النفط الروسي يسعي لتزويد الصين بالغاز

كما حذر من تأثير موجة البرد على الزراعة وناشد الجمهور توخي الحذر حيال الطقس البارد والرياح القوية.

ولدى الصين نظام للتحذير من الطقس السيئ مؤلف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يعد الأحمر أخطرها يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.

 

اللون الأزرق درجات الحرارة الصين المركز الوطني للأرصاد شينجيانج المركز الوطني للأرصاد الجوية الأرصاد الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتروا بسرعة نزل 520 جنيهًا| تراجع تاريخي في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

معنديش مشكلة الجمهور يهاجمني عشانك| نص رسالة الخطيب لـ نجم الأهلي

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ 7 أشهر عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بعد انتهاء عيد الميلاد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 11-1-2023

اشتروا بسرعة.. هبوط في سعر الذهب اليوم الأربعاء 11-1-2023

نجم الزمالك يُفجر مفاجأة مدوية بشأن عمر كمال عبد الواحد

الشيخ الشعراوي زارني في المنام.. عميد بجامعة الأزهر يحكي رؤية مؤثرة لإمام الدعاة| تفاصيل

680 جنيهًا تراجعًا.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 11-1-2023

موضوعات متعلقة

سرقة بالإكراه.. حيثيات حكم إعدام 4 متهمين والمؤبد لاثنين من عصابة البنوك بالجيزة

متى يشعر الإنسان بقرب موعد وفاته؟ أسرار الأيام الأخيرة للميت

هل يشعر الإنسان بموته قبل 40 يوما من الوفاة؟ حقائق لا تعرفها عن البرزخ

شكري يواصل لقاءاته المكثفة في اليوم الثاني بنيويورك.. خطوات مهمة لجذب الاستثمارات المتنوعة على أرض مصر.. المناخ والغذاء والطاقة ومكافحة الإرهاب أبرز الملفات

أول امرأة في التاريخ مستشارة لشيخ الأزهر لشئون الوافدين.. السيرة الذاتية

أساليب مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والصناعية والزراعية على التنمية المستدامة.. أهم ما جاء على لسان الوزراء اليوم بالمؤتمر العربي الأول للمناخ

أدعية قرآنية مجربة لفك الكرب وزيادة الرزق وفتح أبواب الخيرات

نور النبوي: مكنتش عارف أن الناس هتحب دورى فى راجعين يا هوا

ترشيحاتنا

الرجالة عاوزين زوجاتهم زيها.. 5 أسباب وراء جمال شعر رابونزل الروسية 

إصابة 6 أشخاص في عملية طعن داخل محطة مترو بباريس

وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة

الليلة.. بولندا تتحدى فرنسا في افتتاح كأس العالم لكرة اليد

سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم بالبنوك

نادر شوقي يكشف حقيقة توسطه لعودة رمضان صبحي إلى الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة اختيار مي عمر من أجمل نساء العالم.. وتفوقها على ملكة جمال إسرائيل

عشبة سحرية تساعد في حمايتك من فقر الدم وأمراض القلب

تعرف على القائمة الكاملة لجوائز جولدن جلوب 2023 |فيديو وصور

أقوى من الفيتامينات لتعزيز مناعتك.. خلط قشور هذه الفاكهة الخارقة مع العسل

فيديو

جيمي لي كرتيس تلبي دعوة رابطة هوليوود للصحافة وتحضر حفل جولدن جلوب|شاهد

طلاب يتنمرون على عضو هيئة تدريس فجاء الرد صادما.. فيديو جراف

تزايد معدلات نمو الاقتصاد المصري.. توقعات مهمة من صندوق النقد الدولي.. شاهد

بيع رجول الفراخ بالمحلات.. اعرف حقيقة الصور المتداولة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ