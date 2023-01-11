طقس خطر على الزراعة.. الأرصاد الصينية تصدر تحذيرا باللون الأزرق

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين تحذيرا باللون الأزرق من موجة باردة، متوقعا انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة وهبوب رياح قوية في مناطق واسعة من البلاد.

ووفقا لوكالة "شينخوا" الصينية، أوضح المركز أنه في الفترة من اليوم الأربعاء إلى يوم الأحد القادم، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بمقدار 8 إلى 12 درجة مئوية في أجزاء كبيرة من الصين.

وقد تشهد بعض أجزاء من شينجيانج وقانسو وقويتشو والمناطق الواقعة جنوب نهر اليانجتسي والجزء الجنوبي من الصين انخفاضا في درجات الحرارة بمقدار 14 إلى 18 درجة مئوية.

بينما قد تشهد بعض مناطق جيلين وهيلونغجيانج انخفاضا في درجات الحرارة بأكثر من 20 درجة مئوية.

وقال المركز إنه من المتوقع أن تضرب رياح قوية بعض أجزاء من شينجيانغ وقانسو.

كما حذر من تأثير موجة البرد على الزراعة وناشد الجمهور توخي الحذر حيال الطقس البارد والرياح القوية.

ولدى الصين نظام للتحذير من الطقس السيئ مؤلف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يعد الأحمر أخطرها يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.