موجة برد قوية تضرب السعودية| الحرارة بين "0_2" مئوية والأرصاد تحذر





توقع الباحث في الطقس السعودي، عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ موجة برد قوية ذروتها، اليوم وغدا وبعد غد، على معظم مناطق المملكة .

وقال الحصيني عبر حسابه في تويتر، "متوقع تقدم موجة برد شبه قوية على معظم المملكة؛ هي الموجة الباردة الرابعة منذ دخول شتاء هذا العام الحرارة بين"0 - 2" المئوي على الشمالية والوسطى ما بين "2 - 8" درجات، والشرقية والمدينة المنورة ونجران بين "5 - 15" ومكة المكرّمة وجدة ما بين "15 - 21".

وتابع: "ذروتها الأربعاء والخميس والجمعة؛ إلا أن يصرفها الله".

وبدوره، أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيها بشأن تكون أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة وتدن في مدى الرؤية على محافظات: (الطائف، وأضم، وميسان)، بحسب صحيفة سبق السعودية.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنبًا لأي مكروه لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، واتخاذ التدابير والاحتياطات.

وأكد الدفاع المدني، أن الإجراءات الاحترازية اتخذت من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.