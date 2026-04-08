أبو الغيط: على المجتمع الدولي أن يتنبه لمحاولات إسرائيل لإشعال الموقف

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، عن تضامنه الكامل مع لبنان، حكومة وشعباً، في مواجهة ما تتعرض له من اعتداءات إسرائيلية غاشمة.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية - في بيان مساء اليوم الأربعاء - إن ابو الغيط أعرب عن الإدانة بأشد العبارات للهجمات الإسرائيلية التي راح ضحيتها مئات القتلى والجرح من المدنيين الأبرياء، بما يمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد أبو الغيط، على ضرورة أن يتنبه المجتمع الدولي لمحاولات اسرائيل تخريب التفاهمات الهادفة لاستعادة الاستقرار من خلال إشعال الموقف، مؤكدا أهمية الضغط على إسرائيل بشكل جاد لوقف الهجمات بشكل فوري للحيلولة دون الانزلاق مجددا لدائرة العنف والتدمير.