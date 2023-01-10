رغم التحذيرات.. تعرف علي حصيلة وفيات الطقس السئ في السعودية

بالرغم من تحذيرات هيئة الأرصاد ومطالبة الدفاع المدني السعودي من المواطنين توخي الحذر بالأبتعاد عن مناطق تجمعات المياة والأودية أثناء هطول الأمطار إلا أن البعض قد خالفوا هذه التعليمات وأنتشلت اليوم الثلاثاء، فرق الدفاع المدني أشخاصاً قد غرقوا في المستنقعات المائية ومواقع تجمع الأمطار.

ذكر الدفاع المدني السعودي اليوم الثلاثاء، عبر حسابه في "تويتر" أن فرق الدفاع المدني في عسير قامت بانتشال جثة شخص غرق في مستنقع مائي بوادي ذهبان، بينما انتشل الدفاع المدني بالمدينة المنورة شخصًا غرق في تجمع لمياه الأمطار.

وأوضح أن دفاع مدنية القصيم أنقذ شخصين احتجزا في سيل بأحد الأودية ولكنهم الأن بصحة جيدة، وقد دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وعدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، واتباع المسارات والطرق الرئيسة كذلك عدم تجاوز مجاري السيول، والحرص على عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول، كما شدد على عدم السباحة في مجاري السيول وبطون الأودية والمستنقعات المائية أثناء هطول الأمطار.