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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بفضل "مبادرة طريق مكة".. إجراءات الحج والعمرة لا تستغرق سوى 3 دقائق

الحج
الحج

أكد مختصون في منظومات الحج والعمرة أن مبادرة "طريق مكة"، ساعدت في جعل إجراءات القدوم إلى الأماكن المقدسة لا تستغرق أكثر من 3 دقائق.

ووفقا لموقع "سبق" السعودي، أشاد مختصون وخبراء بما تسعى إليه المملكة العربية السعودية، من رقمنة الخدمات المقدمة إلى الحجيج والمعتمرين، مؤكدين أن المنصات الرقمية أسهمت "في تقليل الوقت المستغرق لإنهاء إجراءات القدوم خلال أقل من 3 دقائق، ضمن مبادرة "طريق مكة"، إحدى مبادرات برامج رؤية السعودية 2030".

جاء ذلك خلال الجلسة الرئيسية الأولى، من أعمال مؤتمر إكسبو الحج 2023، التي عقدت تحت عنوان: "التخطيط للابتكار: رؤية مستقبلية لخدمات الحج الرقمية"، وتناولت أبرزَ المؤشرات والنتائج التي حققها مشروع التحول الرقمي في خدمات الحج والعمرة".

ولفت المختصون إلى "سعي المملكة لتكون ضمن أفضل 20 نموذجًا عالميًّا في التحول الرقمي بحلول عام 2030"، مثمنين "الجهود المبذولة في توحيد الخدمات عبر منصة "نسك" باشتمالها على ما يزيد على 120 خدمة إلكترونية، وخدمة ما يصل إلى 30 مليون مستفيد".

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جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تنظم معرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج" خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير، بواسطة وزارة الحج والعمرة، ويمثل جزءا من جهود منظومة الحج والعمرة للارتقاء بجودة الخدمات التي يتم تقديمها للحجاج من جميع دول العالم، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويهدف "إكسبو الحج" إلى تطوير تجربة الحجاج في الاستفادة من أفكار ورؤى المختصين بما يثري تجربتهم عن طريق مشاركة المبتكرين ورواد الأعمال في تعزيز جودة الخدمات التي يتم تقديمها.

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