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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رزاق سيسيه يقود هجوم البنك الأهلي أمام الداخلية

صدى البلد

أعلن حلمي طولان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة الداخلية ، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 
وجاء التشكيل علي النحو التالي:

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. أحمد ياسين _  أحمد العش _ عاصم صلاح _ أسامة ابراهيم

خط الوسط.. احمد سعيد _ محمد فتحي _ محمد هلال

خط الهجوم.. أسامة فيصل_ أحمد ياسر _ رزاق سيسيه

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

أحمد صبحي _ يعقوبو  _أمير مدحت _  إسلام جابر  _موسي دياوارا   _  محمود سيد  _ أحمد توفيق _ محمود الجزار _ محمود قاعود. 
تشهد المباراة غياب محمود الزنفلي  وحمدي علاء وناصر منسي وكريم بامبو للإصابة .

الدوري المصري البنك الاهلي نادي البنك الأهلي أسامة فيصل

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