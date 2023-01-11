رزاق سيسيه يقود هجوم البنك الأهلي أمام الداخلية

أعلن حلمي طولان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة الداخلية ، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز
وجاء التشكيل علي النحو التالي:
حراسة المرمي.. محمد أبو جبل
خط الدفاع.. أحمد ياسين _ أحمد العش _ عاصم صلاح _ أسامة ابراهيم
خط الوسط.. احمد سعيد _ محمد فتحي _ محمد هلال
خط الهجوم.. أسامة فيصل_ أحمد ياسر _ رزاق سيسيه
وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي
أحمد صبحي _ يعقوبو _أمير مدحت _ إسلام جابر _موسي دياوارا _ محمود سيد _ أحمد توفيق _ محمود الجزار _ محمود قاعود.
تشهد المباراة غياب محمود الزنفلي وحمدي علاء وناصر منسي وكريم بامبو للإصابة .