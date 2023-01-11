رزاق سيسيه يقود هجوم البنك الأهلي أمام الداخلية

أعلن حلمي طولان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة الداخلية ، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز

وجاء التشكيل علي النحو التالي:

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. أحمد ياسين _ أحمد العش _ عاصم صلاح _ أسامة ابراهيم

خط الوسط.. احمد سعيد _ محمد فتحي _ محمد هلال

خط الهجوم.. أسامة فيصل_ أحمد ياسر _ رزاق سيسيه

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

أحمد صبحي _ يعقوبو _أمير مدحت _ إسلام جابر _موسي دياوارا _ محمود سيد _ أحمد توفيق _ محمود الجزار _ محمود قاعود.

تشهد المباراة غياب محمود الزنفلي وحمدي علاء وناصر منسي وكريم بامبو للإصابة .