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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار غزيرة على 5 محافظات غدا .. الأرصاد تحذر المواطنين

أمطار
أمطار

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن معظم المحافظات الشمالية تعرضت لـ سقوط أمطار، وأن أكثر المحافظات التى سقط بها أمطار كانت الإسكندرية.

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وصلت لـ سيول | أمطار رعدية غزيرة بشرق الإسكندرية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية ، خلال مداخلة على قناة دي إم سي، أن الامطار وصلت لـ بعض المناطق فى القاهرة، وأن البحيرة و كفر الشيخ تعرضت لـ أمطار اليوم.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلى أن محافظات دمياط وبور سعيد، تعرضت لـ أمطار، و اليوم هناك انخفاض فى درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن فرص سقوط الأمطار مستمرة للغد ويتكون غزيرة، على السواحل الشمالية، وعلى الإسكندرية ومطروح، كفر الشيخ و البحيرة، و الدقهلية.

الأرصاد الأرصاد الجوية المحافظات منار غانم دمياط سقوط الأمطار

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