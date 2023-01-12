بلاش موبايل.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك أمطار رعدية على 7 محافظات، وحذرت من تصوير السماء، عندما يكون هناك برق و رعد، موضحة أن الشخص من الممكن أن يموت فى الحال لحظة التصوير.

وكشفت مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، أن الشخص من الممكن أن يتعرض للوفاة فى الحال، بسبب التصوير، أو ملامسة أشياء معدنية، وأن الشرارة عندما تصل لـ الموبايل، يتوفى المصور فى لحظة، مطالبة المواطنين بتوخى الحذر.

كما حذرت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، من بعض التقلبات الجوية الفترة المقبلة اعتبارا من اليوم، الخميس.



وأوضحت “شاكر”، خلال مداخلة هاتفية على قناة “صدى البلد”، أن اليوم سيشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات الوجه البحري، الإسكندرية ومطروح والبحيرة؛ تمتد لمحافظة دمياط وبورسعيد، لافتة إلى أن القاهرة ستشهد أيضا سقوط أمطار خفيفة من صباح اليوم، الخميس، حتى فترة الظهيرة.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الـ 48 الساعة المقبلة بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية، وأن الأيام القادمة ستشهد استمرارا في فرص سقوط الأمطار، خاصة على المناطق الساحلية، مشيرة إلى أن اليوم الأحوال الجوية تشهد استقرارًا تامًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

نداء عاجل من الأرصاد

وأكدت “غانم” أن الأمطار اليوم خفيفة خلال فترة النهار، ولكن مع دخول فترة المساء تتأثر بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا وكتل هوائية شمالية، لافتة إلى أن الأمطار خلال فترة المساء ستزيد من الخفيفة لـ متوسطة، ومع دخول ساعات الليل.

واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الخميس 12-1- 2023، في القاهرة والمحافظات.

حالة الطقس

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الخميس، طقسا باردا فى الصباح الباكر، لطيفا نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطارا خفيفة قد تكون متوسطة مساء على السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 18 11

الإسكندرية 17 13

الإسماعيلية 19 11

الدقهلية 19 11

الغردقة 23 12

المنيا 19 8