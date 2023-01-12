عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بلاش موبايل.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

الرعد
الرعد

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك أمطار رعدية على 7 محافظات، وحذرت من تصوير السماء، عندما يكون هناك برق و رعد، موضحة أن الشخص من الممكن أن يموت فى الحال لحظة التصوير.

txt

بعد 24 ساعة| رسالة عاجلة من الأرصاد لـ طلاب المدارس .. فيديو

txt

الأرصاد تنفي تعطيل الامتحانات غدًا بسبب الأمطار في 7 محافظات

وكشفت مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، أن الشخص من الممكن أن يتعرض للوفاة فى الحال، بسبب التصوير، أو ملامسة أشياء معدنية، وأن الشرارة عندما تصل لـ الموبايل، يتوفى المصور فى لحظة، مطالبة المواطنين بتوخى الحذر.

كما حذرت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، من بعض التقلبات الجوية الفترة المقبلة اعتبارا من اليوم، الخميس.


وأوضحت “شاكر”، خلال مداخلة هاتفية على قناة “صدى البلد”، أن اليوم سيشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات الوجه البحري، الإسكندرية ومطروح والبحيرة؛ تمتد لمحافظة دمياط وبورسعيد، لافتة إلى أن القاهرة ستشهد أيضا سقوط أمطار خفيفة من صباح اليوم، الخميس، حتى فترة الظهيرة.

  

 

 

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الـ 48 الساعة المقبلة بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية، وأن الأيام القادمة ستشهد استمرارا في فرص سقوط الأمطار، خاصة على المناطق الساحلية، مشيرة إلى أن اليوم الأحوال الجوية تشهد استقرارًا تامًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

نداء عاجل من الأرصاد

وأكدت “غانم” أن الأمطار اليوم خفيفة خلال فترة النهار، ولكن مع دخول فترة المساء تتأثر بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا وكتل هوائية شمالية، لافتة إلى أن الأمطار خلال فترة المساء ستزيد من الخفيفة لـ متوسطة، ومع دخول ساعات الليل.

واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة  المتوقعة اليوم، الخميس 12-1- 2023، في القاهرة والمحافظات.

حالة الطقس

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الخميس، طقسا باردا فى الصباح الباكر، لطيفا نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطارا خفيفة قد تكون متوسطة مساء على السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 

العظمى الصغرى
القاهرة 18 11
الإسكندرية 17 13
الإسماعيلية 19 11
الدقهلية 19 11
الغردقة 23 12
المنيا 19 8

 

امطار أمطار رعدية محافظات الأرصاد هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض في عيار 21 الآن|الذهب يتراجع بقوة بعد تخطيه 2000 جنيه أمس

تراجع الدولار أمام الجنيه لأول مرة.. ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

عشان تحافظ على قيمة فلوسك.. اِعرف شهادة أمان المصريين من بنك مصر

حلفت أنه ميفرحش..اعترافات المتهم بقتل عريس كرداسة قبل 5 أيام من زفافه

رضا عبد العال يفجر مفاجأة بشأن رحيل أسامة نبيه عن الزمالك

مفاجأة بسعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

البنوك تتلقى تدفقات قوية بالعملة الأجنبية بقيمة تجاوزت 250 مليون دولار

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس 12-1-2023

ترشيحاتنا

اتحاد الغرف التجارية: إفراجات تجاوزت 1,5 مليار دولار أول 10 أيام من يناير

مديرة مدرسة توزع «مصاصة» في لجان امتحانات 6 ابتدائي| صور

إيران.. مقتل رجل أمن وإصابة اثنين في هجوم مسلح بلوشستان

مستشار وزير التموين: إطلاق صندوق الاستثمار في الذهب يدعم الاقتصاد القومي والصناعة

عرض الخميس.. إلحق اشتري Nokia X30 بخصم 4200 جنيه

بلاش موبايل.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ يوم الأحد.. إزاي تحجز شقة في الإسكان المتوسط؟| التفاصيل والشروط

نشرة المرأة والصحة| أبراج سترتبط خلال 2023.. هل أنت منهم؟.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن عدد مخ الإنسان

الشرطة في كل مكان.. جدل عالمي حول سرقة لوحة الموناليزا |شاهد

أول قطعة آثار مسروقة تستردها فلسطين من تاجر إسرائيلي.. تفاصيل مثيرة

فيديو

خطاب تحريضي.. القومي للمرأة يطالب بمحاكمة ياسمين عز| فيديو جراف

لماذا علقت أمريكا رحلات الطيران في جميع أنحاء الولايات؟.. فيديو جراف

بعد تبرعه بـ 3 ملايين جنيه.. ياسر جلال: واجبي تجاه وطني|خاص

مُفرج عنه حديثا.. مسجل خطر يفتح النار عشوائيا على خصومه القدامى في بورسعيد "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ