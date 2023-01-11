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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تنفي تعطيل الامتحانات غدًا بسبب الأمطار في 7 محافظات

رعد
رعد

وجهت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، رسالة لـ طلاب المدارس، وأكدت أن هناك تقلبات فى الجو، تبدأ من غد الخميس، وسيكون هناك أمطار بين متوسطة لـ غزيرة على السواحل الشمالية.

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أخبار التوك الشو|الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. ومصر تفوز بتنظيم بطولة كأس العالم للقوى البدنية

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الأرصاد: سحب منخفضة تغطي مطروح وأمطار غزيرة خلال ساعات|حالة الطقس

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن الأمطار ستكون على مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة، و دمياط و بورسعيد، و القاهرة، وستكون رعدية.

ولفتت إلى أن كل محافظة بها متخصص من الأرصاد، ويرسل لها الحالة الجوية بشكل مستمر، لآن الأحوال الجوية تتغير بشكل مستمر.

وأشارت إلى أن هناك أمطارا غزيرة ببعض المحافظات ولكن حتى هذا التوقيت لا يوجد تعطيل لـ الدراسة غدًا " وقف الامتحانات"، ولكن فى حالة وجود أى شيء جديد سيكون هناك تواصل مع المحافظة.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الـ 48 الساعة المقبلة بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.


وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “تن”، إن الأيام القادمة ستشهد استمرارا في فرص سقوط الأمطار، خاصة على المناطق الساحلية، مشيرة إلى أن اليوم الأحوال الجوية تشهد استقرارًا تامًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

نداء عاجل من الأرصاد


وأكدت “غانم” أن فرص الأمطار اليوم تنحصر فقط في السواحل الشمالية الغربية، وهي أمطار خفيفة خلال فترة النهار، ولكن مع دخول فترة المساء تتأثر بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا وكتل هوائية شمالية، لافتة إلى أن الأمطار خلال فترة المساء ستزيد من الخفيفة لـ متوسطة، ومع دخول ساعات الليل وحتى صباح يوم الخميس ستكون الأمطار متوسطة رعدية على محافظات السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري.

شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة والزراعية
وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار ستصل أقل حدة على محافظات جنوب الوجه البحري وخفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى، مشيرة إلى أن الشبورة المائية الكثيفة مستمرة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مؤكدة أهمية توخي الحذر أثناء القيادة واتباع جميع تعليمات المرور، والابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء.
 

 

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