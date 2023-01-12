وكيل تعليم كفر الشيخ يشهد تنفيذ مسابقة أوائل الطلبة للشهادة الثانوية العامة

شهد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والرائد العام لاتحاد طلاب كفر الشيخ تنفيذ مسابقة أوائل الطلبة للشهادة الثانوية العامة التي تنظمها الاتحادات الطلابية، ويتنافس في المسابقة أفضل العناصر من كل إدارة تعليمية تمثل الشعب الثلاث (الأدبي- علمي علوم- علمي رياضيات).

وأشرف على تنفيذ المسابقة مصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام ومحمد الدفراوي، الموجه العام للتربية الاجتماعية وحمودة يونس، موجه عام الاتحادات الطلابية، وشارك في التنفيذ فتحية محروس، عضو المكتب الفني لاتحاد الطلاب، ومصطفى السلموني وعلاء سطوحي.

وقام بتقييم المواد العلمية الدراسية، موجهو عموم المواد، وذلك لاختيار أفضل العناصر (اثنان من كل شعبة) لتمثل المحافظة في التصفية النهائية على مستوى الجمهورية، وتمت المسابقة بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية بكفر الشيخ بحضور موجهي عموم المواد.