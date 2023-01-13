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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

يله حسن الختام وربنا يتمم بخير .. علي جمعة: فيها سر عجيب وعلامة

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الله تعالى شديد المحال يعني شديد القدرة، فالحول معناها أنه قادر من جميع الجهات ؛ قادر من أمامه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله.

شديد المحال 

وأوضح «جمعة» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تعالى قادر أن يفعل من كل جهة وهذا لا يكون إلا لله تعالى ، فالقدرة من كل جهة هي معنى الحول ، فالله قادر أن يفعل من كل جهة وأنت لا تستطيع أن تفعل من أي جهة ، لأنه هو وجود محض واجد لا ينعدم .

وأضاف : فهو باق ولا يفنى، وأنه لا بداية له فهو الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت بخلافه فأنت حادث وفاني وتحتاج إلى غيرك، ومن عرف نفسه يعني بالاحتياج والتقصير والقصور عرف ربه بالكمال ، ومن عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالحول وهكذا .

ونبه إلى أن من علامات النجاح في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات، فإذا كنت في بداية طريقك قد أرجعت نفسك إلى الله ورجعت إليه فإن هذا يبشر بأن الله سوف يفيض عليك من أنواره ويكشف لك من أسراره ما تستطيع أن تختم به حياتك ختامًا حسنًا .

وأفاد بأن الذي يختم في الحقيقة هو الله ولكن هذه بشرى إذا كنت قد حفظت نفسك في الصغر حفظ الله عليك جوارحك في الكبر ، وإذا كنت قد حفظت خاطرك وقلبك في الصغر فإن الله يملئه نورًا في الكبر، وإذا كنت قد عمرت أوقاتك وأنت صغير وفي البداية في طاعة الله فإنه يعمر أوقاتك وأفعالك بطاعته في النهاية .

وتابع: كيف أعرف أنك تنجح في النهاية ؟ أرى عليك ذلك في البداية فالإنسان إذا ما رأى الهلال أيقن أنه سيكون بدرًا كاملًا ، فالهلال من شأنه النمو إلى أن يصير بدرًا ، فمن علامات النجاح في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات ، فعندما تكون في بدايتك راجع إلى الله أوقن أن الله إنما قد حكم عليك بالتوفيق وأنه سيتمه لك بالخير.

يله حسن الختام

وأشار إلى أن من كلام الناس العوام الصالحين "ربنا يتمم بخير" من اين أتت هذه الجملة ؟ من أن علامات النجاح في النهايات إنما هي الرجوع إلى الله في البدايات ، فعندما يرى شيئًا قد بدأ من الخير فيدعو الله أن يتمه بسلام ، ولكن ممكن الإنسان يفتن والعياذ بالله، ومن كلام العوام "يله حسن الخواتيم يله حسن الختام" يله يعني "يا الله" يعني يدعو ربه يا الله نسألك حسن الختام ، يعني يدعوا الله النجاح في النهايات كما أتم عليه النعمة في البدايات ، وهذا معناه ألا تأمن مكر الله فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يضل من هدى.

واستشهد بما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:  " إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إلا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إلا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا " .

ولفت إلى أنها إذًا هي قضية علامات وليست قضية أسباب ، فالعلامة لا تربط بين الشيء وبين ما يترتب عليه إنما هو ظاهرة علامة يعني مرسل وليس دليل قاطع وبرهان لا تتخلف أبدًا ،لا قد تتخلف ولذلك هذه وإن كنا نستبشر بها إلا أن هذا الاستبشار لا يصل بك إلى أن تأمن مكر الله على حد كلام سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه : " لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها، ما أمنت مكر الله "، فيجب على الإنسان أن يكون عاقلًا والعاقل خصيم نفسه .
 

يله حسن الختام ربنا يتمم بخير حسن الختام علامات النجاح الدكتور علي جمعة علي جمعة شديد المحال

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