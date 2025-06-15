قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول ظهور لإمام عاشور في المستشفى بعد إصابته أمام إنتر ميامي.. شاهد
وزير التعليم يتواصل مع المديريات للتأكد من تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة
الجو حر.. طالبة ثانوية عامة تحضر مروحة خلال أداءها امتحان التربية الدينية
رئيس عام امتحانات الثانوية العامة : اللجان هادئة ومنضبطة اليوم و"التأمينات مشددة"
أبو العينين: مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات عنوان جيد للاستثمار
الوزير "اطمن عليهم".. أول تعليق من التعليم على حادث "ملاحظي الثانوية العامة"
خلال أيام .. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025
مفيش شبهة.. العثور على جثة أجنبي بجوار مفوضية اللاجئين بأكتوبر
أبو العينين يشيد بكلمة رئيس النواب عن تطورات الأوضاع في المنطقة: ستكون مرجعا في رئاستنا للبرلمان الأورومتوسطي
الاحتلال يعترف: 432 إسرائيليا ما بين قتيل ومفقود ومصاب
ضبط مرتكب واقعة ضرب كلب ضال حتى نفوقه بعد مهاجمته لأجنبي بالقاهرة
رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رزقك وأجلك بيد الله فلم الخوف؟ علي جمعة يجيب

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الأرزاق والآجال لا تتغير، وقد جعل الله ذلك حتى لا تخشى الناس؛ فرزقك يصلك على ما قدّره الله لك، فأجمِلوا في الطلب.

وأضاف جمعة، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن أجلك لا يتقدّم ساعةً ولا يتأخّر، لا أدنى من ذلك ولا أكثر، وعلى ذلك: فممّن تخاف؟ الرب واحد، والعمر واحد.

وأشار إلى أن هذه الحقيقة يراها الإنسان دون أن ينتبه؛ يرى الموت يصيب الجميع: من ذكر وأنثى، من صغير وكبير، من طفل وشاب وشيخ.

فيموت المريض ويبقى الطبيب، ويموت الطبيب ويبقى المريض، وتموت العائلة كلها في حادثة واحدة، وتموت الزوجة ويبقى الزوج، ويموت الزوج وتبقى الزوجة.

والآجال مضبوطة، لا تتقدّم ولا تتأخّر، مشهد مرئي مكرّر في كل الأرض، مع جميع الأجناس، لا يختلف ولا يتخلّف.

ينبّهنا الله عز وجل إلى هذه الحقيقة لكي نبني عليها عملاً؛ هذا العمل هو أن تكون الدنيا في أيدينا، لا في قلوبنا. هو ألا نخشى إلا الله، ولا نطلب إلا من الله، وأن نُخلِص النيّة له، ونتوجّه إليه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

وقال ربنا عز وجل قال فى كتابه الكريم {يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ} فالرزق بيد الله بسطه لبعض الخلق وقدره على بعضهم، والله سبحانه وتعالى يبسط الرزق ويقدر بحكمة ؛لأن المال عند بعضهم إذا فقده فسد، وعند بعضهم إذا أُعطاه فسد، فتراه يبسط الرزق حتى يعالج هذا، ويُضيق الرزق حتى يعالج هذا.

وأضاف جمعة، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المال اختبار وامتحان، والدنيا اختبارٌ وامتحان، ولذلك فإن الله يستعمل المال للاختبار والامتحان فيبسط لهذا ليرى ما إذا نفَّذ ما أمره الله فيه فأعان به المحتاج، وأخرج الزكاة للفقير، وأصلح الدنيا وعمرها بذلك المال، أو أنه سيفعل عكس ذلك من إفسادٍ وفساد، ويُضيق على هذا للاختبار من أجل أن يرى هل يصبر ويؤدي واجب الفقر من حسن الصبر {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ} والصبر الجميل الذي لا يكون معه شكوى، ولا يكون معه تبرم، ولا يكون معه إفساد، ولا يكون معه انحراف، ونجد من يسرق ويرتشي ويبرر هذا بإنه يجب أن يفعب هذا لأنه لا يجد ، وعندما نبحث عن أنه لا يجد نجده أنه لا يحتاج لذلك ولكنه تعود على الرشوة والسرقة والمعصية فلا يستطيع أن يخرج من غناه الموهوم.

إذن ربنا سبحانه وتعالى كريم {يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ} من أجل الحكمة، ومن أجل الامتحان، وهذا يجعلنا نعلم حقيقة مهمة في حياة الإنسان أن "الرزق كالأجل بيد الله" وما دام الرزق والأجل بيد الله فلا تخاف من أحد، ما دام الرزق والأجل بيد الله لا تُذل نفسك لأحد، ما دام الرزق والأجل بيد الله توكل حق التوكل على الله، ما دام الرزق والأجل بيد الله فسلم وأرضى واتركها على الله.

فانظر إلى حقيقة {يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ} حقيقة عجيبة غريبة تُخرج الإنسان من ذله، وترفع رأسه، ويستقيم بذلك فكره، وتحسن بذلك معاملته مع ربه، ويأتي في هذا النطاق وعلى هذه الحقائق «وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ».

الآجال والأرزاق بيد الله المال الرزق الأجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 جميع المحافظات .. برقم الجلوس

رئيس الوزراء

بعد قرار الحكومة الأخير.. عقوبات مشددة تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الفعل

صورة أرشيفية

تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة

الثانوية العامة

دعاء لطلبة الثانوية العامة .. ردّديه حتى يطمئن قلبك على أبنائك

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات WE للملايين

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات WE.. ما القصة؟

ارشيفيه

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 15 يونيو 2025

500 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

ياسر ابراهيم

كأس العالم للأندية.. كشف منشطات لـ ياسر إبراهيم والعش

ترشيحاتنا

أرشيفية

خبير يوضح السيناريوهات المتوقعة للحرب الإيرانية الإسرائيلية وتأثيرها على العالم

صورة أرشيفية

هجوم انتحاري بالطائرات المسيرة على القوات الأمريكية في العراق.. التفاصيل

أرشيفية

رئيس بلدية بات يام: 6 قتلى و200 مصاب في تل أبيب جراء الهجمات الإيرانية

بالصور

تشييع جنازة ابن الموسيقار صلاح الشرنوبي من مسجد عمر مكرم.. صور

جنازة محمد صلاح الشرنوبي
جنازة محمد صلاح الشرنوبي
جنازة محمد صلاح الشرنوبي

ليه بيداري.. روبي تشعل حفل الجامعة الأمريكية بالقاهرة

روبي
روبي
روبي

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الناصرية بالزقازيق

الثانوية العامة
الثانوية العامة
الثانوية العامة

إطلالة جذابة.. مي حلمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

فيديو

منة شلبي

رقصت بالصاجات.. ظهور منة شلبي في زفاف منة القيعي يثير الجدل

السيدة

نشر الفيديو على مواقع التواصل.. ضبط شخص قيد زوجته وتعدى عليها

عبير نعمة

عبير نعمة تشعل حماس جمهورها في حفل ألمانيا

ذكريات كريم محمود عبدالعزيز

في عيد ميلاده.. كريم محمود عبدالعزيز يكشف تفاصيل مؤثرة من حياته وذكرياته مع والده وأحمد زكي|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

المزيد